Θεσσαλονίκη: Παιδιά με σύνδρομο Down αγκάλιασαν το Λευκό Πύργο

Μαζί τους ήταν και ο κορυφαίος Έλληνας καθηγητής Γενετικής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης και πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Γονιδιώματος, Στυλιανός Αντωναράκης, ο οποίος καθιέρωσε την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down το 2006.

«Το μήνυμα της σημερινής εκδήλωσης είναι ότι οι συνάνθρωποι μας που έχουν σύνδρομο Down είναι λίγο διαφορετικοί από εμας αλλά αποτελούν μέρος της κοινωνίας μας. Η Ημέρα του Συνδρόμου Down έχει καθιερωθεί για να μπορούμε να εντάξουμε τους συνανθρώπους μας αυτούς στην κοινωνία μας, να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία στην ύπαρξη του συνδρόμου Down και στην υποχρέωση που έχουμε να βοηθήσουμε και τα παιδιά και τις οικογένειες και τους ενήλικες με σύνδρομο Down. Να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την εκπαίδευσή τους , την ενσωμάτωση τους στην κοινωνία, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη της έρευνας και στο τέλος να μπορέσουμε να θεραπεύσουμε. Η Ημέρα του Συνδρόμου Down είναι μια κοινωνική πίεση και στον ιατρικό κόσμο και στον ερευνητικό κόσμο και στον κόσμο της πολιτικής και στον κόσμο της οικονομίας ώστε να πετύχουμε περισσότερα για το σύνδρομο Down» ανέφερε ο κ. Αντωναράκης.

Πατέρας ενός 17χρονου με σύνδρομο Down, ο Σταύρος Τσιφλίκης, πρόεδρος του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδας, είπε: «Όταν γεννήθηκε το παιδί, μού είπαν να το αφήσω να πεθάνει ή να το αφήσω σε ένα ίδρυμα. Το περίεργο βλέμμα, το σχόλιο, το κουτσομπολιό είναι για μας τους γονείς και για τα ίδια τα παιδιά που το αντιλαμβάνονται ανασταλτικός παράγοντας του να βγεις έξω να πας μια βόλτα. Βγαίνω εγώ με το παιδί μου βόλτα και όταν θα το κοροϊδέψουν, δεν θα θέλει να ξαναβγεί. Πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος ότι τα παιδιά μας δεν κολλάνε στους άλλους σύνδρομο Down. Ακούγεται περίεργο αλλά υπάρχει η εντύπωση ότι είναι επιθετικά τα παιδιά με Down και ότι μπορεί να κάνουν κάτι κακό και να πειράξουν τα άλλα παιδιά. Αυτό πρέπει να καταρριφθεί. Αυτές οι προσπάθειες που κάνουμε εδώ έχουν σκοπό να καταρρίψουμε ταμπού και τέτοια στερεότυπα. Σήμερα εδώ, αγκαλιάζοντας τον Λευκό Πύργο αγκαλιάζουμε και την πόλη και περιμένουμε από αυτήν να ανταποδώσει αυτή την αγκαλιά και να αποδεχτεί τα άτομα με σύνδρομο Down μέσα στην αγκάλη της, ώστε να έχουμε μία κοινωνία που δίνει ίσες ευκαιρίες. Ο σκοπός ύπαρξης του Συλλόγου και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων όλων των εκδηλώσεων είναι η ομαλή ένταξη στον κοινωνικό ιστό και η αποδοχή και από την υπόλοιπη κοινωνία».

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ