Ματωμένο bachelor στα Χανιά: Αυτά είναι τα θύματα της τραγωδίας με το ταχύπλοο (video+pics)

Ήταν λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα στα Χανιά όταν μια αντροπαρέα οκτώ φίλων κατά τη διάρκεια του bachelor party του ενός στο Λουτρό, αποφάσισαν να πιούν ένα τελευταίο ποτό στην Αγιά Ρουμέλη. Επιβιβάστηκαν σε δύο ταχύπλοα, χωρίς κανείς να έχει φανταστεί την αιματοβαμμένη κατάληξη της βραδιάς.

Κατά τη διάρκεια της επιστροφής τους, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγo, το ένα από τα δυο ταχύπλοα καρφώθηκε με μεγάλη ταχύτητα στα βράχια των Σφακίων.

Ο τραγικός απολογισμός μιας νύχτας διασκέδασης που κατέληξε σε τραγωδία; Τρεις νεκροί και ένας πολύ σοβαρά τραυματίας. Τη ζωή τους έχασαν δύο αδέρφια: ο 32χρονος Στέλιος Κωνστανταράκης και ο 33χρονος Κωστής. οι οποίοι είναι οδοντίατροι στο επάγγελμα και εργάζονταν σε γνωστό οδοντιατρικό κέντρο των Χανίων, ιδιοκτήτης του οποίου ήταν ο πατέρας τους, Ε.Κ. και ο κολλητός φίλος τους: ο 35χρονος Μ.Τ. γνωστός και ιδιαίτερα αγαπητός στην κοινωνία των Χανίων καθώς ήταν ιδιοκτήτης μπαρ στην πόλη.

Ο Στέλιος αποφοίτησε από την οδοντιατρική σχολή Univerzita Pavla Jozefa Šafárika στο Kosice το 2010. Στη συνέχεια, υπηρέτησε ως οδοντίατρος τη στρατιωτική του θητεία, ενώ το 2012 έκανε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην εμφυτευματολογία στο UCLA (University of California, Los Angeles). Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν μέλος της ITI (International Team for Implantology) και του gIDE (global institute for dental education).

Ο Κωστής ήταν γενικός οδοντίατρος με εξειδίκευση στην κλινική και χειρουργική μικροενδοδοντία. Σπούδασε στην οδοντιατρική σχολή Univerzita Pavla Jozefa Šafárika στο Kosice και αποφοίτησε το 2010. Έπειτα συνέχισε για μεταπτυχιακές σπουδές στο Τορίνο (Università degli Studi di Torino) και εξειδικεύτηκε στην κλινική και χειρουργική μικροενδοδοντία. Ήταν μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Χανίων (Ο.Σ.Χ.) και μέλος του Ενδοδοντικού συλλόγου Ιταλίας (SIE – Società Italiana di Endodonzia).

Παράλληλα, στο νοσοκομείο των Χανίων νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ο τέταρτος άνδρας της παρέας, ο 30χρονος Μ.Κ. ο οποίος θα ήταν και ο κουμπάρος του γάμου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες πάντως, οι γιατροί έχουν καταφέρει να τον σταθεροποιήσουν, ενώ ευτυχώς δεν χρειάστηκε να εισαχθεί στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 30χρονος φέρει κατάγματα στα πλευρά και στην σπονδυλική στήλη.

Οι αυτοψίες που θα πραγματοποιηθούν, η διαδικασία της νεκροψίας – νεκροτομής, αλλά κυρίως η μαρτυρία του επιζήσαντα αναμένεται να ρίξουν φως τα αίτια της τραγωδίας.

Το χρονικό

Ήταν γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες οι οποίες διερευνώνται από τις αρχές, το φουσκωτό στο οποίο επέβαιναν οι τέσσερις φίλοι ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και συνετρίβη στα βράχια της ακτής του Φοίνικα.

Ο ήχος της σφοδρής πρόσκρουσης κινητοποίησε ψαράδες και κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έντρομοι μέσα στο σκοτάδι αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί και ειδοποίησαν τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες του Λιμενικού Σώματος, αλλά και συνολικά 12 πυροσβέστες από τα κλιμάκια Ανώπολης και Βρυσών για την επιχείρηση του απεγκλωβισμού των επιβαινόντων.

Με τη βοήθεια των αλιέων της περιοχής ανασύρθηκε από τη θάλασσα ο 30χρονος τραυματίας, ο οποίος μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Χανίων.

Στη συνέχεια, από τα συντρίμμια του ταχύπλοου ανασύρθηκαν τα σώματα των δύο οδοντιάτρων και του επιχειρηματία, οι σοροί των οποίων οδηγήθηκαν το πρωί στη Χώρα Σφακίων προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της αναγνώρισης.

Αυτοψία στο ταχύπλοο που καρφώθηκε στα βράχια

Στο μεταξύ, πραγματογνώμονες βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας, ερευνώντας το κουφάρι του σκάφους που προσκρούοντας με ταχύτητα πάνω στα βράχια της περιοχής Φοίνικα Σφακίων, έμελλε να κόψει το νήμα της ζωής τριών νέων Χανιωτών, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειές τους, τους φίλους τους αλλά και τη χανιώτικη κοινωνία.

Η έκθεση που θα συνταχθεί από τους πραγματογνώμονες μετά και την ολοκλήρωση των ερευνών, σε συνδυασμό με τη νεκροψία – νεκροτομή αλλά και τη μαρτυρία του τέταρτου ατόμου της παρέας που έζησε και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα αλλά εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Χανίων, αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια της τραγωδίας.

Για το δυστύχημα εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση από το υπουργείο Ναυτιλίας:

Ενημερώθηκε, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, η Λιμενική Αρχή Σφακίων για περιστατικό πρόσκρουσης στην ξηρά του Τ/Χ-Α/Ψ “ΝΙΚΟΣ” Τ. Χανίων 975, με τέσσερις (04) ημεδαπούς επιβαίνοντες, ηλικίας 31, 32, 33 και 35 ετών, στη θαλάσσια περιοχή “ΜΟΥΡΟΥ” Λουτρού Σφακίων ν. Χανίων.

Άμεσα για την περιοχή απέπλευσαν περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το Ε/Π-Τ/Ρ “ΤΑΞΙ ΣΤΑΥΡΟΣ” Ν.Χ. 636, το Α/Ψ “ΑΣΤΡΑΠΗ” Λ.Χ.ΣΦ. 27 και το Α/Ψ “ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ” Τ.Χ.ΣΦ. 11, ενώ ενημερώθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία προς παροχή συνδρομής.

Ο 35χρονος εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από τη θάλασσα, χωρίς τις αισθήσεις του, από το Α/Ψ “ΑΣΤΡΑΠΗ” Λ.Χ.ΣΦ. 27, το οποίο τον μετέφερε στο λιμένα Χώρας Σφακίων, από όπου διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο (Π.Π.Ι.) Χώρας Σφακίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Παράλληλα, ο 31χρονος εντοπίστηκε στη θάλασσα, έχοντας τις αισθήσεις του, από το Α/Ψ “ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ” Τ.Χ.ΣΦ. 11 και, αφού μεταφέρθηκε στο Π.Π.Ι. Χώρας Σφακίων, διεκομίσθη στη συνέχεια με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου παραμένει νοσηλευόμενος.

Στην περιοχή της πρόσκρουσης, επί της βραχώδους ακτής, εντοπίστηκε το Τ/Χ-Α/Ψ “ΝΙΚΟΣ”, το οποίο είχε ανατραπεί εγκλωβίζοντας τον έναν εκ των επιβαινόντων, ενώ πλησίον του εντοπίστηκε ο έτερος επιβαίνων. Λόγω της δύσβατης θέσεως του συμβάντος, για τον απεγκλωβισμό τους επιχείρησαν στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι ανέσυραν τον 32χρονο και τον 33χρονο, χωρίς τις αισθήσεις τους. Οι ανωτέρω παρελήφθησαν από το περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο κατέπλευσε στο λιμένα Χώρας Σφακίων, ενώ κατόπιν μεταφέρθηκαν στο Π.Π.Ι. Χώρας Σφακίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Από το Λιμενικό Σταθμό Σφακίων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Πηγές: cretapost, flashnews, parakritika, zarpanews, cretalive