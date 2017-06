Φονικός σεισμός στη Μυτιλήνη: Μία γυναίκα νεκρή από τα 6,3 Ρίχτερ

Φονικός αποδείχθηκε ο ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ που καταγράφηκε νότια της Μυτιλήνης στις 15:28 μετά το μεσημέρι της Δευτέρας (12/6), καθώς μία 45χρονη γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από τα ερείπια αργά το βράδυ στο χωριό Βρίσα.

Η εύρεση της νεκρής γυναίκας έγινε από τα συνεργεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που επιχειρούσαν εκεί.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας όπυ και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο δήμαρχος του νησιού με ανάρτηση στο twitter:

In Lesvos, Vrisa, we are mourning the first fatality: a woman found dead after her house collapsed because of the earthquake. I'm so sorry. https://t.co/lSnHCPKSuB