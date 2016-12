Το ΙΚ ανέλαβε την ευθύνη για το αιματοκύλισμα στο Βερολίνο - Κυκλοφορεί ελεύθερος ο μακελάρης

«Συλλάβαμε τον λάθος άνθρωπο», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας. «Κι ως εκ τούτου, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία νέα κατάσταση. Ο πραγματικός δράστης είναι ακόμη ένοπλος, ασύλληπτος και ικανός να προκαλέσει νέα επίθεση», αναφέρει η εφημερίδα επικαλούμενη την ίδια πηγή.

Oι γερμανικές Αρχές είχαν αρχικά παρουσιάσει ένα αιτούντα άσυλο από το Πακιστάν ηλικίας 23 ετών, τον οποίο συνέλαβαν χθες το βράδυ σε κοντινή απόσταση από το σημείο της επίθεσης αφού τον είχε ακολουθήσει ένας αυτόπτης μάρτυρας, ως ύποπτο ότι οδηγούσε το βαρύ όχημα.

Συνελήφθη «διότι έμοιαζε να ανταποκρίνεται στην περιγραφή του οδηγού» που είχαν δώσει αυτόπτες μάρτυρες, τόνισε ο Καντ.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε ανάλυση γενετικού υλικού του υπόπτου για να καθορίσει εάν το DNA του ταυτίζεται με τα «ίχνη» που περισυλλέχθηκαν από τα εσωτερικό της καμπίνας του φορτηγού.

Εντούτοις ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής εισαγγελίας για θέματα αντιτρομοκρατίας, που έχει αναλάβει την επίβλεψη των ερευνών, Πέτερ Φρανκ, άφησε ελάχιστα περιθώρια αμφιβολίας σχετικά με την έκβαση των ερευνών.

Λίγο αργότερα, αφέθηκε ελεύθερος από τις γερμανικές Αρχές ο ύποπτος που συνελήφθη για την επίθεση στην χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου, σύμφωνα με το γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα της Γερμανίας.

Σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα, οι Αρχές δεν έχουν μέχρι τώρα συγκεντρώσει επαρκή στοιχεία προκειμένου να ασκηθούν διώξεις σε βάρος του υπόπτου.

«Ο ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος το βράδυ έπειτα από εντολή της ομοσπονδιακής εισαγγελίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν αποκάλυψαν προς το παρόν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις υποψίες» σε βάρος του, εξηγεί η εισαγγελία σε ένα δελτίο τύπου. «Οι εμπειρογνώμονες της μονάδας εγκληματολογικών ερευνών δεν μπόρεσαν να τεκμηριώσουν ως αυτή την στιγμή την παρουσία του υπόπτου στην καμπίνα του φορτηγού» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο αρχηγός της αστυνομίας συμπλήρωσε ότι τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα της Γερμανίας έχουν ενισχυθεί με την παρουσία πάνοπλων αστυνομικών σε πολυσύχναστες περιοχές όπως οι χριστουγεννιάτικες αγορές και την εγκατάσταση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν, βάσει του προσωρινού απολογισμού της επίθεσης, και 48 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι 18 εξ αυτών βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Το χρονικό της δολοφονικής επίθεσης

Σοκ στη Γερμανία αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο προκάλεσε η δολοφονική επίθεση με φορτηγό το οποίο έπεσε με ταχύτητα πάνω σε πλήθος ανθρώπων κοντά στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου το βράδυ της Δευτέρας (19/12).

Για πολλούς νεκρούς, που μέχρι στιγμής φτάνουν τους 12 και για 48 τραυματίες, κάνει λόγο στην έκδοσή της στο Διαδίκτυο η γερμανική εφημερίδα Berliner Morgenpost.

Η αστυνομία του Βερολίνου γνωστοποίησε σε ανάρτησή της στο Twitter, ότι το φορτηγό που έπεσε πάνω σε πλήθος επισκεπτών στην χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου, οδηγήθηκε εκεί από πρόθεση.

Οι αστυνομικές Aρχές του Βερολίνου έκαναν γνωστό επίσης ότι ο νεκρός άντρας που βρέθηκε στο φορτηγό, δεν είχε τον έλεγχό του οχήματος, όταν αυτό έπεφτε πάνω στη χριστουγεννιάτικη αγορά.



Σύμφωνα με πληροφορίες οι δράστες της επίθεσης ήταν δυο, οδηγός και συνοδηγός. Ο πρώτος διαφεύγει της σύλληψης από τις γερμανικές Αρχές, ενώ ο δεύτερος είναι νεκρός.



Εικάζεται όμως ότι ο νεκρός οδηγός του φορτηγού είχε δολοφονηθεί προηγουμένως από το δράστη της επίθεσης στα παραδοσιακά ξύλινα κιόσκια όπου βρισκόταν συγκεντρωμένο πλήθος δοκιμάζοντας κρασί και λουκάνικα, στους πρόποδες της εκκλησίας στη μνήμη του κάιζερ Γουλιέλμου, στην καρδιά του πρώην Δυτικού Βερολίνου.

Τα Πολωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Πολωνός οδηγός ήταν 37 ετών και πέθανε από μαχαιριές αν και σύμφωνα με πηγές της γερμανικής αστυνομίας ο νεκρός έφερε τραύματα από όπλο.

Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση της γερμανικής εφημερίδας Die Welt, ο δολοφόνος-οδηγός του φορτηγού που προκάλεσε το αιματοκύλισμα στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου ήταν o 23χρονος πρόσφυγας από το Πακιστάν, Ναβέντ Μπ., ο οποίος είχε απασχολήσει τις Αρχές, αλλά για αδικήματα που δεν είχαν σχέση με την τρομοκρατία.

Σύμφωναν πάλι με τη γερμανική εφημερίδα Die Welt, μεγάλη ομάδα των γερμανικών ειδικών δυνάμεων πραγματοποίησε επιδρομή σε υπόστεγο του αεροδρομίου Tempelhof του Βερολίνου, όπου ο ύποπτος ζούσε μέχρι πρόσφατα σε καταφύγιο προσφύγων.

Το Ισλαμικό Κράτος, λίγες ώρες μετά την επίθεση, ανέλαβε την ευθύνη για τα την αιματοχυσία, χωρίς όμως να μπορεί να εξακριβωθεί κατά πόσο είναι αληθινή η ανάληψη αυτή.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας στο τηλεοπτικό δίκτυο Ν24, αρχικά ο οδηγός του φορτηγού κατάφερε να ξεφύγει εκμεταλλευόμενος τον πανικό που προκάλεσε η επίθεση.

Ο ίδιος ανέφερε ότι στο φορτηγό επέβαινε και δεύτερο άτομο, πολωνικής καταγωγής, το οποίο σκοτώθηκε κατά την επίθεση, ο οποίος φαίνεται ότι πρόκειται για τον αρχικό οδηγό του φορτηγού, ο οποίος όμως δεν το οδηγούσε κατά την επίθεση.

Σύμφωνα με μαρτυρία του ιδιοκτήτη του οχήματος Άριελ Ζουράφσκι ο αρχικός οδηγός δεν είχε επικοινωνήσει μαζί του από το απόγευμα της Δευτέρας.

«Ακούσαμε έναν δυνατό θόρυβο», είπε η Έμα Ράστον, τουρίστρια, στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN. «Αρχίσαμε να βλέπουμε το επάνω μέρος ενός φορτηγού, που άρχισε να διακρίνεται ενώ έπεφτε πάνω στα κιόσκια και τους ανθρώπους», πρόσθεσε.



Σύμφωνα με όσα δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο CNNi «δεν είμαι ειδικός, αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι το φορτηγό κινείτο με περίπου 40 μίλια την ώρα (64 χλμ.) και δεν φάνηκε να φρενάρει καθόλου».

Όπως τόνισε επίσης μιλώντας στο CNNi ο αρχισυντάκτης της Bild, Julian Reichelt: «αυτή η αγορά είναι πάντα γεμάτη τέτοιες ημέρες του χρόνου. Έτσι συνέβαινε και σήμερα. Θα ήταν ιδανικός στόχος για μια επίθεση, αν κάποιος επέλεγε να χτυπήσει το Βερολίνο. Όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες, πρόκειται για περιστατικό που παραπέμπει στην επίθεση που σημειώθηκε στη Νίκαια της Γαλλίας».

Προσοχή σκληρές εικόνες με τραυματίες στη μέση του δρόμου





Η καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ ενημερώθηκε για την επίθεση.

Ο Λευκός Οίκος καταδίκασε την «τρομοκρατική επίθεση» που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

«Είμαστε σε επαφή με τους Γερμανούς αξιωματούχους, και είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε βοήθεια ενώ συνέρχονται από αυτό το τρομερό επεισόδιο και το διερευνούν», είπε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου της Εθνικής Ασφάλειας Νεντ Πράις σε γραπτή δήλωση.

