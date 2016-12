Βερολίνο επίθεση: Μάχη με το χρόνο για τη σύλληψη του δράστη πριν χτυπήσει ξανά (Pics+Vids)

Διάγγελμα της Άνγκελας Μέρκελ για την αιματηρή επίθεση.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας στο τηλεοπτικό δίκτυο Ν24, αρχικά ο οδηγός του φορτηγού κατάφερε να ξεφύγει εκμεταλλευόμενος τον πανικό που προκάλεσε η επίθεση.

Ο ίδιος ανέφερε ότι στο φορτηγό επέβαινε και δεύτερο άτομο, πολωνικής καταγωγής, το οποίο σκοτώθηκε κατά την επίθεση, ο οποίος φαίνεται ότι πρόκειται για τον αρχικό οδηγό του φορτηγού, ο οποίος όμως δεν το οδηγούσε κατά την επίθεση.

Σύμφωνα με μαρτυρία του ιδιοκτήτη του οχήματος Άριελ Ζουράφσκι ο αρχικός οδηγός δεν είχε επικοινωνήσει μαζί του από το απόγευμα της Δευτέρας.

The man who was found dead in the truck did not control the truck that drove to the Christmas market #Breitscheidplatz — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) December 20, 2016

«Ακούσαμε έναν δυνατό θόρυβο», είπε η Έμα Ράστον, τουρίστρια, στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN. «Αρχίσαμε να βλέπουμε το επάνω μέρος ενός φορτηγού, που άρχισε να διακρίνεται ενώ έπεφτε πάνω στα κιόσκια και τους ανθρώπους», πρόσθεσε.



Σύμφωνα με όσα δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο CNNi «δεν είμαι ειδικός, αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι το φορτηγό κινείτο με περίπου 40 μίλια την ώρα (64 χλμ.) και δεν φάνηκε να φρενάρει καθόλου».

Όπως τόνισε επίσης μιλώντας στο CNNi ο αρχισυντάκτης της Bild, Julian Reichelt: «αυτή η αγορά είναι πάντα γεμάτη τέτοιες ημέρες του χρόνου. Έτσι συνέβαινε και σήμερα. Θα ήταν ιδανικός στόχος για μια επίθεση, αν κάποιος επέλεγε να χτυπήσει το Βερολίνο. Όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες, πρόκειται για περιστατικό που παραπέμπει στην επίθεση που σημειώθηκε στη Νίκαια της Γαλλίας».

Προσοχή σκληρές εικόνες με τραυματίες στη μέση του δρόμου





Η καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ ενημερώθηκε για την επίθεση.

Ο Λευκός Οίκος καταδίκασε την «τρομοκρατική επίθεση» που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

«Είμαστε σε επαφή με τους Γερμανούς αξιωματούχους, και είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε βοήθεια ενώ συνέρχονται από αυτό το τρομερό επεισόδιο και το διερευνούν», είπε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου της Εθνικής Ασφάλειας Νεντ Πράις σε γραπτή δήλωση.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες στην παραπάνω gallery του Newsbomb.gr

Lorry just ploughed through Christmas market in #berlin. There is no road nearby. People crushed. I am safe. I am safe pic.twitter.com/63iWMmdSKr — Emma Rushton (@ERushton) 19 Δεκεμβρίου 2016

First pictures coming from the Christmas Market in #Berlin's Breitscheidplatz pic.twitter.com/OBBSoiNkkv — Michael Horowitz (@michaelh992) 19 Δεκεμβρίου 2016

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις για την αιματηρή επίθεση στο Βερολίνο.