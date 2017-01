«Η Κίνα έχει βγάλει τεράστια ποσά χρημάτων και πλούτη από τις ΗΠΑ με εντελώς μονόπλευρο εμπόριο, αλλά δεν βοηθά με τη Βόρεια Κορέα. Ωραία!», έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter.

China has been taking out massive amounts of money & wealth from the U.S. in totally one-sided trade, but won't help with North Korea. Nice!