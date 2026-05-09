Η Ιαπωνία πέρα από το Τόκιο: Ένα οδοιπορικό στο Φούτζι, τις Ιαπωνικές Άλπεις και τα... onsen

Snapshot Η Ιαπωνία προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες πέρα από τις μεγάλες πόλεις, όπως ιαματικά λουτρά onsen και παραδοσιακές διαμονές σε ryokan.

Το όρος Φούτζι και οι Ιαπωνικές Άλπεις προσφέρουν μοναδικές φυσικές ομορφιές και δραστηριότητες, όπως ποδηλασία γύρω από τη λίμνη Yamanakako και επίσκεψη στο παραδοσιακό χωριό Shirakawa

go.

Οι πόλεις Kanazawa και Takayama ξεχωρίζουν για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τη γαστρονομία τους, ενώ η περιοχή Κανσάι περιλαμβάνει σημαντικούς αστικούς προορισμούς όπως το Κιότο και η Οσάκα.

Το Τόκιο προσφέρει μια έντονη αστική εμπειρία με πολυσύχναστες γειτονιές όπως το Shinjuku και η Shibuya, όπου μπορεί κανείς να βιώσει τη νυχτερινή ζωή και τα μοναδικά σημεία θέασης της πόλης. Snapshot powered by AI

Ουρανοξύστες, βίντεο διαφημίσεων που προβάλλονται πάνω σε πανύψηλα κτίρια, κοσμοσυρροή στους δρόμους, μέσα μεταφοράς στα οποία σπρώχνουν τους ανθρώπους για να χωρέσουν και… σούσι. Πολύ σούσι. Αυτές είναι, μάλλον, οι πρώτες εικόνες που έρχονται στο μυαλό κάποιου όταν ακούγεται η λέξη «Ιαπωνία». Όμως η χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, είναι πολλά περισσότερα από αυτό, και σε ορισμένες περιπτώσεις, ακριβώς το αντίθετο.

Ένα οδοιπορικό σε ένα τμήμα της ιαπωνικής επαρχίας ήταν αρκετό για να μας πείσει ότι η χώρα-κέντρο των τεχνολογικών εξελίξεων έχει και άλλες πτυχές που μπορούν να μας εντυπωσιάσουν, ορισμένες λίγο πιο αφανείς, άλλες λίγο λιγότερο τουριστικές, όλες, όμως, αρκετά πιο αυθεντικές από την ατέρμονη περιπλάνηση στα τουριστικά αξιοθέατα των μεγάλων πόλεων.

Τα ιαματικά λουτρά

Τα ιαματικά λουτρά, τα επονομαζόμενα onsen, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιαπωνικής κουλτούρας, τα οποία σε αρκετές πόλεις και χωριά είναι δημόσια. Πρόκειται για θερμές πηγές με ηφαιστειακά νερά, τα οποία έχουν και ευεργετικές ιδιότητες για το δέρμα. Η τελετουργία για να μπεις στα λουτρά είναι πολύ συγκεκριμένη, καθώς πρέπει πρώτα να πλυθείς και να εισέλθεις στις πηγές με καθαρό δέρμα, ενώ δεν επιτρέπεται να βουτήξεις το κεφάλι και τα μαλλιά.

Onsen εξωτερικού χώρου Newsbomb.gr / Ζωή Μακρυγιάννη

Οι θερμοκρασίες στα λουτρά είναι αρκετά υψηλές, με το νερό να αγγίζει μέχρι και τους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου, επομένως, ειδικά τις πρώτες φορές στους εσωτερικούς χώρους, αντέχει κανείς μέχρι 10 με 15 λεπτά. Η εμπειρία, όμως, είναι αρκετά αναζωογονητική και σίγουρα μετά την πρώτη φορά, θα ψάχνετε για το επόμενο διαθέσιμο onsen.

Onsen εσωτερικού χώρου με τους ατμούς να αναβλύζουν Newsbomb.gr / Ζωή Μακρυγιάννη

Τα λουτρά είναι διαφορετικά για γυναίκες και άνδρες και μπαίνεις σε αυτά χωρίς ρούχα, εσώρουχα και μαγιό, ενώ σε ορισμένα onsen δεν επιτρέπεται η είσοδος σε όσους έχουν τατουάζ, καθώς παλαιότερα τατουάζ έφεραν τα μέλη της ιαπωνικής μαφίας, της Yakuza, και δεν τους επιτρεπόταν η πρόσβαση. Πλέον, και λόγω τουρισμού, ορισμένα onsen, κυρίως σε ξενοδοχεία, δεν επιβάλλουν αυτόν τον περιορισμό ή διαθέτουν και ιδιωτικές πισίνες για όσους έχουν τατουάζ ή επιτρέπεται η είσοδος αν τα τατουάζ είναι καλυμμένα. Τα πιο παραδοσιακά onsen, όμως, και κυρίως τα δημόσια, τηρούν ακόμα τον κανόνα.

Onsen εξωτερικού χώρου Newsbomb.gr / Ζωή Μακρυγιάννη

Αν έχετε χρόνο και όρεξη, μία ωραία -έστω και για μία διανυκτέρευση- εκδρομή είναι σε τέσσερα χωριά που φημίζονται για τις πηγές τους: τα Yamanaka Onsen, Yamashiro Onsen, Katayamazu Onsen και Awazu Onsen. Φτάνοντας στον σταθμό των τρένων Kaga Onsen, μπορείτε να κάνετε το... onsen hopping είτε με λεωφορείο, είτε αν είστε πιο τολμηροί να νοικιάσετε ένα αμάξι, να οδηγήσετε από τη δεξιά πλευρά του δρόμου και να απολαύσετε και ένα μικρό roadtrip. Τα χωριά είναι πολύ κοντά το ένα με το άλλο, απέχοντας περίπου 15 λεπτά μεταξύ τους, οπότε το «μπέρδεμα» του «σε ποια λωρίδα πρέπει να οδηγήσω», δεν θα διαρκέσει για πολλή ώρα.

Στο χωριό Yamanaka onsen Newsbomb.gr / Ζωή Μακρυγιάννη

Η εμπειρία ενός ryokan

Μία εμπειρία που πρέπει να ζήσετε οπωσδήποτε αν βρεθείτε στην Ιαπωνία είναι η διαμονή σε ένα ryokan. Το ryokan είναι ένα παραδοσιακό ιαπωνικό πανδοχείο που προσφέρει μια καθηλωτική πολιτιστική εμπειρία, με δωμάτια με τατάμι (δάπεδο από αφρώδες υλικό), κρεβάτια φουτόν (στρώματα στο έδαφος) και κοινόχρηστα λουτρά με θερμές πηγές.

Τα κρεβάτια φουτόν στο ryokan Newsbomb.gr / Ζωή Μακρυγιάννη

Τα ξενοδοχεία αυτά δίνουν έμφαση στη φιλοξενία και συνήθως στη διαμονή περιλαμβάνεται δείπνο και πρωινό με παραδοσιακά ιαπωνικά φαγητά. Στους επισκέπτες συχνά δίνονται κλασικά ιαπωνικά κιμονό, ενώ συνήθως αφήνουν τα παπούτσια τους στην είσοδο και στο ryokan κυκλοφορούν με παντόφλεςμ για την καθαριότητα του χώρου.

Δωμάτιο με θέα σε ryokan Newsbomb.gr / Ζωή Μακρυγιάννη

Αν περάσετε ένα βράδυ στα χωριά με τις πηγές που αναφέρθηκαν παραπάνω, αξίζει να διανυκτερεύσετε στο χωριό Awazu και στο ryokan Hoshi που είναι το παλαιότερο ryokan της χώρας και ανήκει στην ίδια οικογένεια εδώ και 46 γενιές.

Παραδοσιακό δείπνο σε ryokan Newsbomb.gr / Ζωή Μακρυγιάννη

Το εντυπωσιακό Φούτζι

Νούμερο ένας προορισμός για ορειβάτες, το όρος Φούτζι αποτελεί την πιο εντυπωσιακή επαφή με την ιαπωνική ύπαιθρο. Η ορατότητά του περιορίζεται σε περίπου 80 ημέρες τον χρόνο, καθώς τις υπόλοιπες, μεγάλο μέρος του είναι καλυμμένο από ομίχλη. Εμείς όμως, για καλή μας τύχη, βρεθήκαμε εκεί δύο από αυτές τις 80 ημέρες και το θέαμα ήταν μαγευτικό.

Το όρος Φούτζι από το χωριό Fujikawaguchiko Newsbomb.gr / Ζωή Μακρυγιάννη

Με καλή προετοιμασία και ενδεχομένως τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν θα έχουν λιώσει και τα χιόνια στην κορυφή του, η ανάβαση στο Φούτζι μπορεί και να μην είναι ιδιαίτερα απαιτητική, όμως υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να θαυμάσει και να «χορτάσει» κανείς τη θέα του Φούτζι.

Ένας από αυτούς είναι ο γύρος της λίμνης Yamanakako με ποδήλατο. Διαρκεί περίπου μιάμιση με δύο ώρες και σε ορισμένα σημεία της διαδρομής, το Φούτζι «απλώνεται» μπροστά μας. Το πιο κεντρικό χωριό από αυτά που βρίσκονται στις παρυφές του όρους είναι το Fujikawaguchiko, το οποίο αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό και προσφέρει επίσης μια εντυπωσιακή θέα του βουνού.

Βόλτα με ποδήλατο στη λίμνη Yamanakako με τη θέα του Φούτζι Newsbomb.gr / Ζωή Μακρυγιάννη

Οι καταπράσινες Ιαπωνικές Άλπεις

Στην καρδιά των Ιαπωνικών Άλπεων, το χωριό Shirakawa-go αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Πρόκειται για Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και είναι γνωστό για τα παραδοσιακά αγροτόσπιτα gassho-zukuri, που χαρακτηρίζονται από απότομες αχυρένιες στέγες σχεδιασμένες να αντέχουν στο έντονο χιόνι.

Το χωριό Shirakawa-go στην «καρδιά» των Ιαπωνικών Άλπεων Newsbomb.gr / Ζωή Μακρυγιάννη

Το χωριό βρίσκεται σε μια απομακρυσμένη κοιλάδα στην κεντρική Ιαπωνία και περιτριγυρίζεται από τις Ιαπωνικές Άλπεις, οι οποίες κάνουν το ήδη γοητευτικό τοπίο των παραδοσιακών σπιτιών, ακόμα πιο εντυπωσιακό.

Τα παραδοσιακά σπίτι με την αχυρένια σκεπή στο Shirakawa-go Newsbomb.gr / Ζωή Μακρυγιάννη

Το ίδιο μαγευτική είναι και η διαδρομή για να φτάσει κανείς στο Shirakawa-go, καθώς το λεωφορείο που φτάνει στο χωριό περνά μέσα από μια καταπράσινη -τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες- διαδρομή, στη διάρκεια της οποίας μένει κανείς με το στόμα ανοιχτό αντικρύζοντας όχι μόνο τους ορεινούς όγκους, αλλά και τα ποτάμια και τις λίμνες στο πέρασμά της.

Στη διάρκεια της διαδρομής, Ιαπωνικές Άλπεις Newsbomb.gr / Ζωή Μακρυγιάννη

Πόλεις που αξίζουν μια επίσκεψη

Αν επιλέξετε να διασχίσετε μέρος της Ιαπωνίας με τρένο, λεωφορείο ή αμάξι, η Kanazawa και η Takayama είναι δύο μικρές πόλεις που αξίζουν σίγουρα μια επίσκεψη ή στάση.

Η Takayama Newsbomb.gr / Ζωή Μακρυγιάννη

Από τη μία, η Kanazawa είναι πολύ κοντά στα χωριά με τις ιαματικές πηγές και φεύγοντας από εκεί πηγαίνοντας είτε προς Τόκιο είτε προς Οσάκα, θα πρέπει σίγουρα να πάρετε τρένο ή λεωφορείο από την Kanazawa. Αναμένοντας, λοιπόν, το δρομολόγιό σας, αξίζει να περπατήσετε για λίγο στην πόλη και κυρίως στη γειτονιά των Samurai, τη Nagamachi.

Βόλτα στην Τακαγιάμα Newsbomb.gr / Ζωή Μακρυγιάννη

Αντίστοιχα, μια στάση για να μοιράσετε κάποια μεγάλη απόσταση μεταξύ προορισμών που θέλετε να επισκεφθείτε, μπορείτε να κάνετε και στην Takayama, αν είναι στον δρόμο σας. Γνωστή και ως γαστρονομικός προορισμός, η Takayama προσφέρει άπλετες επιλογές για φαγητό, ενώ φημίζεται κυρίως για το μοσχάρι Hida, το οποίο στα πιο παραδοσιακά μαγαζιά σερβίρεται ωμό και το ψήνεται εσείς στον βαθμό που θέλετε.

Δείπνο με παραδοσιακό Hida beef Newsbomb.gr / Ζωή Μακρυγιάννη

Η περιοχή Κανσάι

Ταξιδεύοντας στην περιοχή Κανσάι, μπορείτε να επισκεφθείτε το Κιότο, την Οσάκα και το Κόμπε.

Η θρυλική διαφήμιση του δρομέα της gilco στην Οσάκα Νewsbomb.gr/ Παναγιώτης Βελισσάρης

Με το Κιότο και την Οσάκα θα πάρετε σίγουρα μια γερή γεύση από το τι εστί ένα ιαπωνικό αστικό κέντρο, ενώ το μικρότερης έκτασης Κόμπε, έχει σίγουρα πιο χαλαρούς ρυθμούς, καθώς και το γνωστό Kobe beef, το οποίο πρέπει να δοκιμάσετε αν βρεθείτε εκεί.

Κιότο, Ιαπωνία Newsbomb.gr / Ζωή Μακρυγιάννη

Στο Κιότο μην παραλείψετε να επισκεφθείτε την περιοχή των γκεϊσών, το Gion, όπου θα δείτε τις γκέισες να περπατούν στον δρόμο, ενώ εκεί υπάρχει και θέατρο όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε και παράσταση με τις φημισμένες Γιαπωνέζες καλλιτέχνιδες.

Κιότο, Ιαπωνία Νewsbomb.gr/ Παναγιώτης Βελισσάρης

Ένα 24ωρο στο Τόκιο

Όσο κι αν προτιμά κανείς το ταξίδι στην ύπαιθρο και μακριά από τα αστικά κέντρα, δεν γίνεται να επισκεφθείτε την Ιαπωνία και να μην περάσετε έστω μία ημέρα στην πρωτεύουσά της. Σίγουρα, 24 ώρες δεν είναι αρκετές για την πόλη των 14 εκατομμυρίων κατοίκων (η μητροπολιτική περιοχή αγγίζει έως και τα 40 εκατομμύρια), όμως αν φοράτε άνετα παπούτσια και είστε πρόθυμοι να περπατήσετε αρκετά, μπορείτε να δείτε αρκετά αξιοθέατα και να αισθανθείτε τους γρήγορους ρυθμούς του Τόκιο.

Τόκιο Newsbomb.gr / Ζωή Μακρυγιάννη

Δύο από τις πιο πολυσύχναστες και κεντρικές γειτονιές του Τόκιο είναι το Shinjuku και η Shibuya, ενώ στην τελευταία βρίσκεται και η διάσημη Shibuya Crossing (διασταύρωση) που τις ώρες αιχμής οι δρόμοι γεμίζουν από εκατοντάδες κόσμου που περιμένουν στα φανάρια των πέντε διαβάσεων να περάσουν απέναντι.

Το φημισμένο Shibuya Crossing Newsbomb.gr / Ζωή Μακρυγιάννη

Το θέαμα μπορείτε να το παρατηρήσετε και από ψηλά, αν ανεβείτε στο Shibuya Sky ή στο Magnet by Shibuya 109 (Rooftop MAG's PARK).

Περιπλανηθείτε στους δρόμους γύρω από τον σταθμό για να νιώσετε στο πετσί σας τους ρυθμούς της πόλης, αλλά αν θέλετε να πιείτε ή να τσιμπήσετε κάτι, επιλέξτε τα πολύ μικρά στενάκια που βρίσκονται στα πλαϊνά του σταθμού, τα οποία προσφέρουν μια πιο αυθεντική εμπειρία, παρόλο που βρίσκονται στην «καρδιά» του τουριστικού κέντρου.

Μπιστρό κοντά στον σταθμό της Shibuya Newsbomb.gr / Ζωή Μακρυγιάννη

Κοντά στον σταθμό της Shibuya βρίσκεται και το άγαλμα του θρυλικού σκυλιού Χάτσικο, η πίστη του οποίου στον κηδεμόνα του που μία ημέρα έφυγε για τη δουλειά και δεν γύρισε ποτέ, καθώς υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία, έγινε ταινία και παγκόσμιο σύμβολο αφοσίωσης.

Παρόλο που ο καθηγητής δεν επέστρεψε ποτέ, το λευκό σκυλί ράτσας Ακίτα ήταν εκεί και την επόμενη μέρα και κάθε μέρα, ίδια ώρα, για το υπόλοιπο της ζωής του, περιμένοντας τον καθηγητή να επιστρέψει.

Το άγαλμα του Χάτσικο Newsbomb.gr / Ζωή Μακρυγιάννη

Για μια βραδινή βόλτα, περιπλανηθείτε στην περιοχή του Shinjuku που είναι γνωστή για τη νυχτερινή ζωή και όσο παράξενο κι αν ακουστεί, οι Ιάπωνες στην περιοχή αυτή, εκτός από τα μπαρ και τα κλαμπ, επισκέπτονται πολύ συχνά και τα δωμάτια για… καραόκε που υπάρχουν παντού στη γειτονιά!

Το Shinjuku το βράδυ Newsbomb.gr / Ζωή Μακρυγιάννη

Η Ιαπωνία είναι τεράστια και σίγουρα όσο χρόνο κι αν περάσει κανείς εκεί θα υπάρχουν πάντα νέα πράγματα να γνωρίσει και να επισκεφθεί. Από τα πάμπολλα νησιά, μέχρι μια ιστορική επίσκεψη στη Χιροσίμα και από την εις βάθος γνωριμία με μία πόλη, μέχρι τα χωριά στα βόρεια, η χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου πάντα θα έχει κάτι ακόμα να εξερευνήσουμε και να ανακαλύψουμε.

Στιγμιότυπο από την Akihabara ή αλλιώς «ηλεκτρική πόλη», στο Τόκιο Νewsbomb.gr/ Παναγιώτης Βελισσάρης

Εμείς μείναμε σε μια όσο το δυνατόν πιο αυθεντική και παραδοσιακή περιπλάνηση σε περιοχές στο κέντρο της χώρας, προτείνοντας εμπειρίες που ξεφεύγουν από τις πιο τουριστικές προτάσεις και προσπαθούν να «αγγίξουν» περισσότερο τη γνωριμία με την ιαπωνική κουλτούρα!

Το πάρκο Maruyama στο Κιότο Newsbomb.gr / Ζωή Μακρυγιάννη

Ένα προτεινόμενο πρόγραμμα

Και για να μην θεωρήσετε ότι τα όσα περιγράφηκαν παραπάνω είναι υπερβολικά, παραθέτουμε ένα προτεινόμενο πρόγραμμα οκτώ ημερών, απόδειξη ότι η επίσκεψη σε τόσα μέρη είναι εφικτή ακόμα και αν έχετε μόνο μια βδομάδα στη χώρα της Άπω Ανατολής.

Μέρα 1 : Άφιξη στην Οσάκα και περιπλάνηση στην πόλη

: Άφιξη στην Οσάκα και περιπλάνηση στην πόλη Μέρα 2 : Πρωινή εκδρομή με τρένο στο Κόμπε και από εκεί τρένο για Κιότο

: Πρωινή εκδρομή με τρένο στο Κόμπε και από εκεί τρένο για Κιότο Μέρα 3 : Μετάβαση με τρένο από το Κιότο στο Kaga Onsen και επίσκεψη στα γύρω χωριά με τις πηγές. Διαμονή σε ryokan στο Awazu Onsen.

: Μετάβαση με τρένο από το Κιότο στο Kaga Onsen και επίσκεψη στα γύρω χωριά με τις πηγές. Διαμονή σε ryokan στο Awazu Onsen. Μέρα 4 : Στον δρόμο από το Kaga Onsen στην Takayama, στάση στην Kanazawa και μικρή βόλτα. Διανυκτέρευση το βράδυ στην Takayama.

: Στον δρόμο από το Kaga Onsen στην Takayama, στάση στην Kanazawa και μικρή βόλτα. Διανυκτέρευση το βράδυ στην Takayama. Μέρα 5 : Μετάβαση με λεωφορείο από την Takayama στο Fujikawaguchiko.

: Μετάβαση με λεωφορείο από την Takayama στο Fujikawaguchiko. Μέρα 6 : Περιπλάνηση στο Fujikawaguchiko και στις γύρω περιοχές. Βόλτα με το ποδήλατο στη λίμνη Yamanakako.

: Περιπλάνηση στο Fujikawaguchiko και στις γύρω περιοχές. Βόλτα με το ποδήλατο στη λίμνη Yamanakako. Μέρα 7 : Μετάβαση με τρένο στο Τόκιο και γνωριμία με την πρωτεύουσα.

: Μετάβαση με τρένο στο Τόκιο και γνωριμία με την πρωτεύουσα. Μέρα 8: Περιπλάνηση στο Τόκιο και αναχώρηση.

Ο κήπος του παραδιασκού ryokan στο χωριό Awazu Onsen Newsbomb.gr / Ζωή Μακρυγιάννη

Διαβάστε επίσης