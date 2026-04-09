Το αίνιγμα του βυθού: Το πλάσμα που δεν ξέρουν οι επιστήμονες ανακαλύφθηκε στην Ιαπωνία

Η έρευνα αυτή σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό σημείο καμπής στην κατανόηση των οικοσυστημάτων των αβυσσαλέων και αδαλικών ζωνών του Βορειοδυτικού Ειρηνικού

Δημήτρης Δρίζος

  • Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων κατέγραψε 108 διαφορετικές ομάδες οργανισμών σε βάθη έως 10 χιλιόμετρα στις θαλάσσιες τάφρους Izu
  • Ogasawara και Ryukyu της Ιαπωνίας.
  • Ανακαλύφθηκε ένας άγνωστος οργανισμός, Animalia incerta sedis, σε βάθος 9.137 μέτρων, ο οποίος δεν έχει ταξινομηθεί σε κανένα γνωστό φύλο.
  • Βρέθηκαν εκτεταμένα λιβάδια θαλάσσιων κρίνα και σαρκοφάγοι σπόγγοι σε βάθη άνω των 9.000 μέτρων, με τις βαθύτερες καταγραφές του είδους Cladorhizidae στο φυσικό περιβάλλον τους.
  • Ένα ψάρι του γένους Pseudoliparis καταγράφηκε στο βαθύτερο σημείο που έχει παρατηρηθεί ποτέ, στα 8.336 μέτρα.
  • Παρά την απομόνωση, εντοπίστηκαν ίχνη ανθρώπινης ρύπανσης, υποδηλώνοντας τη μεταφορά απορριμμάτων μέσω θαλάσσιων ρευμάτων σε ακραία βάθη.
Η εξερεύνηση των πιο ακραίων θαλάσσιων βάθων συνεχίζει να αποκαλύπτει εντυπωσιακές εκπλήξεις, όπως αποδεικνύει μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Biodiversity Data Journal και επικεντρώνεται στις θαλάσσιες τάφρους Izu-Ogasawara της Ιαπωνίας και των Ryukyu.

Κατά τη διάρκεια μιας απαιτητικής δίμηνης αποστολής με το ερευνητικό σκάφος DSSV Pressure Drop, διεθνής ομάδα επιστημόνων κατέγραψε ζωή σε βάθη που αγγίζουν σχεδόν τα 10 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, εντοπίζοντας 108 διαφορετικές ομάδες οργανισμών.

Η έρευνα αυτή σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό σημείο καμπής στην κατανόηση των οικοσυστημάτων των αβυσσαλέων και αδαλικών ζωνών του Βορειοδυτικού Ειρηνικού. Συνδυάζοντας επανδρωμένα υποβρύχια και αυτόνομους μηχανισμούς ελεύθερης πτώσης, οι επιστήμονες κατάφεραν να παρατηρήσουν τη θαλάσσια ζωή στο φυσικό της περιβάλλον χωρίς να την διαταράξουν.

Τα ευρήματα δεν περιορίζονται στην καταγραφή γνωστών ειδών, καθώς καταγράφηκαν άγνωστοι μέχρι σήμερα οργανισμοί αλλά και συμπεριφορές ζώων σε βάθη που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αφιλόξενα για σύνθετες μορφές ζωής. Η αποστολή, αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ του Minderoo-UWA Deep-Sea Research Centre και του Tokyo University of Marine Science and Technology, ανοίγει ουσιαστικά μια νέα εποχή στην εξερεύνηση των ωκεανών, βασισμένη στην άμεση οπτική παρατήρηση.

Το αίνιγμα του άγνωστου οργανισμού

Ανάμεσα στις πιο εντυπωσιακές ανακαλύψεις ξεχωρίζει ένας μυστηριώδης οργανισμός, που προς το παρόν καταγράφεται ως Animalia incerta sedis. Το πλάσμα αυτό εντοπίστηκε δύο φορές σε βάθος περίπου 9.137 μέτρων και κινείται γλιστρώντας αργά στον πυθμένα.

Έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα, καθώς δεν έχει καταστεί δυνατό να ενταχθεί σε κάποιο γνωστό φύλο οργανισμών. Παρότι εμφανίζει χαρακτηριστικά που θυμίζουν γυμνοβράγχια ή θαλάσσια αγγούρια, η πραγματική του ταυτότητα παραμένει άγνωστη, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τα μέχρι σήμερα δεδομένα για την ταξινόμηση της βαθιάς θαλάσσιας ζωής.

Λιβάδια από κρίνα της θάλασσας και σαρκοφάγοι σπόγγοι

Οι καταδύσεις αποκάλυψαν επίσης εντυπωσιακές συγκεντρώσεις ζωής. Στο σημείο Boso Triple Junction, σε βάθος άνω των 9.000 μέτρων, οι ερευνητές συνάντησαν εκτεταμένα «λιβάδια» από θαλάσσια κρίνα, με περισσότερα από 1.500 άτομα να καλύπτουν βραχώδεις επιφάνειες.

Παράλληλα, στην τάφρο Izu-Ogasawara καταγράφηκαν σαρκοφάγοι σπόγγοι της οικογένειας Cladorhizidae, σε βάθη μεταξύ 9.568 και 9.744 μέτρων. Πρόκειται για τις βαθύτερες καταγραφές του είδους στο φυσικό του περιβάλλον, επιβεβαιώνοντας ότι ακόμη και σε τόσο ακραίες συνθήκες επιβιώνουν εξειδικευμένοι θηρευτές.

Ρεκόρ ψαριού και το αποτύπωμα του ανθρώπου

Η αποστολή κατέγραψε και ένα σημαντικό ρεκόρ για την ιχθυολογία: ένα ψάρι του γένους Pseudoliparis εντοπίστηκε να τρέφεται σε βάθος 8.336 μέτρων, αποτελώντας το βαθύτερο ψάρι που έχει παρατηρηθεί ποτέ.

Παράλληλα, καταγράφηκε το «γιγάντιο» αμφίποδο Alicella gigantea, που βρέθηκε και στις τρεις τάφρους που μελετήθηκαν. Ωστόσο, τα ευρήματα δεν ήταν μόνο ενθαρρυντικά. Ακόμη και σε αυτά τα απομονωμένα βάθη εντοπίστηκαν ίχνη ανθρώπινης ρύπανσης, γεγονός που αναδεικνύει πως τα θαλάσσια ρεύματα μεταφέρουν απορρίμματα ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη.

Καθοριστικό στοιχείο της επιτυχίας της αποστολής ήταν η μη παρεμβατική προσέγγιση των ερευνητών. Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου η μελέτη των μεγάλων βάθων βασιζόταν σε δίχτυα που συχνά κατέστρεφαν ευαίσθητους οργανισμούς, η χρήση καμερών υψηλής ανάλυσης επέτρεψε τη δημιουργία μιας πρωτοφανούς «οπτικής βάσης δεδομένων».

Το υλικό αυτό αναμένεται να αποτελέσει βασικό εργαλείο για μελλοντικές έρευνες, συμβάλλοντας στην καταγραφή και προστασία μιας από τις λιγότερο εξερευνημένες και πιο συναρπαστικές περιοχές της Γης.

