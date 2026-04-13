Ιαπωνία: Το ηφαίστειο Σακουρατζίμα «ξύπνησε» ξανά – Τέφρα και καπνός έως 3.400 μέτρα ύψος

Το ηφαίστειο Σακουρατζίμα, στη νότια Ιαπωνία, εξερράγη την 11η Απριλίου, εκτοξεύοντας μεγάλες στήλες τέφρας και ηφαιστειακών υλικών στην ατμόσφαιρα και προκαλώντας προειδοποιήσεις ασφαλείας από τις Αρχές.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αύξησε το επίπεδο συναγερμού στα 3/5, καλώντας σε αυξημένη προσοχή γύρω από το ηφαίστειο.

Οι επικίνδυνες ζώνες περιλαμβάνουν περιοχές σε ακτίνα περίπου 2 χιλιομέτρων από την κορυφή Μιναμιτάκε και τους κρατήρες Σόουα, όπου η πτώση βράχων και η τέφρα συνιστούν σοβαρό κίνδυνο.

Η έκρηξη από τον κρατήρα Μιναμιτάκε έστειλε στήλες τέφρας έως και 3.400 μέτρα στον ουρανό, καλύπτοντας μεγάλα τμήματα της επαρχίας Καγκοσίμα με ηφαιστειακή στάχτη.

Η έκρηξη έχει προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στην περιοχή της Καγκοσίμα, μεταξύ των οποίων καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, διακοπές στις τοπικές συγκοινωνίες και μειωμένη ορατότητα λόγω νεφών τέφρας.

Η τέφρα και τα ηφαιστειακά υλικά έχουν καλύψει δρόμους, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης και πιθανές καθυστερήσεις τις επόμενες ημέρες.

Οι Αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις απαγορευμένες ζώνες κοντά στο ηφαίστειο, να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες ασφαλείας και φυσικά, παρακολουθούν τις ενημερώσεις των τοπικών φορέων.

Οι ταξιδιώτες στην περιοχή θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για συνεχιζόμενες καθυστερήσεις ή αιφνίδιες ακυρώσεις, ειδικά στις αεροπορικές και οδικές μεταφορές.

Το ηφαίστειο Σακουρατζίμα, το οποίο βρίσκεται στο νησί Κιούσου, μέσα στον κόλπο του Καγκοσίμα, είναι γνωστό για τις συχνές εκρήξεις του, ενώ, οι συνθήκες μπορούν να αλλάξουν γρήγορα. Παλαιότερα ήταν ξεχωριστό νησί, αλλά οι ηφαιστειακές του εκρήξεις το ένωσαν με την ηπειρωτική γη μέσω λάβας. Οι Αρχές προειδοποιούν ότι ενδέχεται να υπάρξει περαιτέρω δραστηριότητα.