ΗΠΑ: Κατέρρευσε το σύστημα ελέγχου διαβατηρίων - Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκλωβισμένοι στα αεροδρόμια

«Τη στιγμή αυτή, δεν υπάρχει ένδειξη ότι η διακοπή υπηρεσίας ήταν εσκεμμένη», είπε μια εκπρόσωπος σε δήλωσή της, αναφερόμενη στην πιθανότητα παραβίασης του συστήματος.

Vomit on the floor and passports being turned into fans as temperatures and tempers rise at marathon Miami @CustomsBorder line. pic.twitter.com/zyb48nSVhr — Peter Gartrell (@runptg11) January 3, 2017

Η διακοπή κράτησε από τις 5:00 μ.μ. έως τις 9:00 π.μ. περίπου ώρες Νέας Υόρκης (12:00 μεσάνυχτα έως 4:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας), και όλα τα αεροδρόμια έχουν επανασυνδεθεί με το σύστημα, επισήμανε η εκπρόσωπος Τζένιφερ Εβανίτσκι στη δήλωσή της.

Μεταξύ των αεροδρομίων που επηρεάστηκαν ήταν τα διεθνή αεροδρόμια στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Μαϊάμι, τη Βοστόνη και την Ατλάντα.

Customs line at Atlanta airport snaking around multiple wings of building. Supposedly homeland security system down pic.twitter.com/EtSMhWHQgV — Jordana Merran (@JordanaMerran) January 3, 2017

«Κατά τη διάρκεια της τεχνολογικής διακοπής, η Υπηρεσία είχε πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων που αφορούν την εθνική ασφάλεια και όλοι οι ταξιδιώτες πέρασαν έλεγχο σύμφωνα με στα στάνταρ ασφαλείας», πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

@CustomsBorder system up & running. Will take time for passengers to be processed. Thx 4 UR patience. Many airports affected 2nite. — Miami Int'l Airport (@iflymia) January 3, 2017

Φωτογραφίες σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μεγάλες ουρές σε διάφορα αεροδρόμια εκεί όπου οι ταξιδιώτες προσπαθούσαν να περάσουν από τον έλεγχο διαβατηρίων.