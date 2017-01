The Queen is back! Η Κιμ Καρντάσιαν επέστρεψε στα social media με την πιο συγκινητική φωτογραφία

Η Καρντάσιαν, η οποία έχει 49,3 εκατομμύρια χρήστες των κοινωνικών μέσων δικτύωσης που την ακολουθούν στο Twitter και 89,6 εκατομμύρια στο Instagram, ανέβασε και ένα ερασιτεχνικό βίντεο της οικογένειάς της που αναμένεται να διαψεύσει τις φήμες περί διαζυγίου.

Η Καρντάσιαν και ο 39χρονος Γουεστ εμφανίζονται στο 2,5 λεπτών διάρκειας βίντεο τρυφερά αγκαλιασμένοι, ενώ ακολουθούν και πλάνα οικογενειακής ευτυχίας με τα δύο παιδιά τους Νορθ και Σέιντ.

Η φωτογραφία που ανήρτησε στο Twitter συνοδεύεται από μία απλή λεζάντα: «Οικογένεια».



Η 36χρονη σταρ του ριάλιτι σόου με τίτλο "Keeping Up With the Kardashians", η οποία χθες άλλαξε και την φωτογραφία στο προφίλ της στο Twitter και στο Instagram, δεν είχε εμφανιστεί στα social media από τον Οκτώβριο που είχε πέσει θύμα ληστείας υπό την απειλή περιστρόφου στο Παρίσι.

Στο μεταξύ, ο αστέρας της ραπ σύζυγός της φέρεται ότι κατέρρευσε τον Νοέμβριο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ματαιώνοντας έτσι την περιοδεία του.

Η ιστοσελίδα που φιλοξενεί ειδήσεις από τον χώρο της σόου μπίζνες TMZ έγραψε ότι το ζευγάρι επέστρεψε χθες στο Λος Άντζελες από την Οκλαχόμα, όπου είχε μεταβεί για να επισκεφθεί το κοιμητήριο που βρίσκεται ο τάφος της μητέρας του τραγουδιστή.

Σήμερα, η Κιμ έκανε και νέα άρτηση, η οποία δείχνει την ίδια με τον μικρό της γιο