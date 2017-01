Επίθεση Αεροδρόμιο Φλόριντα: Αυτός είναι ο μακελάρης (Pics+Vids)

Η αστυνομία ερευνά εάν ο μοναχικός ένοπλος ήταν διανοητικά διαταραγμένος ή αν είχε οποιεσδήποτε διασυνδέσεις με το ISIS.

Ο δράστης της επίθεσης, Εστεμπάν Σαντιάγο -βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ- συνελήφθη αφού άνοιξε πυρ στο χώρο παραλαβής των αποσκευών του Terminal 2 του αεροδρομίου Φορτ Λόντερντεϊλ , την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου, περίπου στις 13:00 (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με πληροφορίες βορειοαμερικανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο 26χρονος, ντυμένος με μία μπλούζα της ταινίας Star Wars, μετά την πτήση του παρέλαβε τη τσάντα του, πήγε στις τουαλέτες του αεροδρομίου, όπλισε το όπλο του και εξερχόμενος από αυτές άρχισε να πυροβολεί κατά του πλήθους.

Ο άνδρας φέρεται να μην είπε τίποτα την ώρα του περιστατικού, ενώ τον πυροβόλησαν αστυνομικοί καθώς επιχειρούσε να γεμίσει εκ νέου το όπλο του, μετέδωσε το MSNBC, επικαλούμενο μαρτυρίες.

Exclusive video sent to me of tense moments at #FortLauderdale #Airport after reports of gunfire @cbs46 pic.twitter.com/WZGl0eItZz