Συναγερμός στη Σκωτία: Πυροβολισμοί έξω από δημοτικό σχολείο στη Γλασκώβη (Vid)

Σύμφωνα με την αστυνομία της Γλασκώβης οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 9:05 π.μ., (τοπική ώρα) κοντά στο δημοτικό σχολείο του St George.

We are aware of a firearms incident in Penilee this morning. We do not believe there is any ongoing threat to any other person. — GlasgowSWPolice (@SWGlasgowPolice) January 16, 2017

VIDEO: Anxious parents outside St George's Roman Catholic School in Penilee area waiting to pick up kids after a gun fired outside. pic.twitter.com/ML4dUmDQ3t — Radio Clyde News (@RadioClydeNews) January 16, 2017

«Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σχολείο και επί του παρόντος δεν υφίσταται καμία απειλή για τα παιδιά ή το προσωπικό του σχολείου», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Police helicopter out above penilee. Can someone tell me what's happened been there a good while now ?? @1025Clyde1 pic.twitter.com/HsPuPn088T — Martha Judge (@MarthaJudge) January 16, 2017

Ο ίδιος δήλωσε στο BBC ότι εκτεταμένες έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Αστυνομικές περιπολίες κινούνται στην περιοχή προκειμένου να καθησυχάσουν το κοινό, επισήμανε.