ΗΠΑ: Σφοδρή επίθεση κατά των ΜΜΕ εξαπέλυσε ο Τραμπ (Pics+Vid)

«Στ’ αλήθεια, φαινόταν ότι ήταν 1.500.000 άνθρωποι, το πλήθος έφτανε ως το Μνημείο Ουάσιγκτον», δήλωσε κατά την επίσκεψη του στο αρχηγείο της CIA.

«Παρακολουθούσα έναν τηλεοπτικό σταθμό που έδειχνε γρασίδι χωρίς κόσμο, κάνοντας λόγο για 250.000 θεατές», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Αυτό είναι ψέμα», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στον εν εξελίξει «πόλεμο» που βρίσκεται ο ίδιος με τα ΜΜΕ, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δημοσιογράφοι είναι μεταξύ των «πλέον ανέντιμων ανθρωπίνων όντων στον πλανήτη».

Οι παριστάμενοι θεατές ήταν πάντως πολύ λιγότεροι από όσους είχαν συγκεντρωθεί στις δύο ορκωμοσίες του Μπαράκ Ομπάμα το 2009 και το 2013.

President Trump is disputing how many people attended his inauguration. We had experts assess the crowd size. https://t.co/B5olahGgQc pic.twitter.com/5fFWJHJ3Jd