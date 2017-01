Τραμπ: Οι ΗΠΑ θέλουν ισχυρά σύνορα τώρα!

Η Αμερική έχει ανάγκη από «ισχυρά σύνορα και ακραίες εξακριβώσεις», ανέφερε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στον λογαριασμό του στο Twitter, αντιδρώντας προφανώς στην απόφαση που έλαβε μια αμερικανίδα δικαστίνα για το διάταγμα το οποίο εξέδωσε για τη μετανάστευση.

«Η χώρα μας έχει ανάγκη από ισχυρά σύνορα και ακραίες εξακριβώσεις ΤΩΡΑ», έγραψε ο Τραμπ.

«Δείτε τι συμβαίνει στην Ευρώπη και στην πραγματικότητα, σε όλο τον κόσμο - ένα τρομερό χάος!», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η αντίδρασή του φαίνεται πως προκλήθηκε από την κάλυψη της υπόθεσης αυτής από τους New York Times στους οποίους αφιέρωσε το πρώτο του tweet το πρωί χαρακτηρίζοντας την εφημερίδα αναφοράς "FAKE NEWS" (λανθασμένες πληροφορίες) και προτείνοντας κάποιος να την εξαγοράσει για να την «επαναφέρει στην τάξη ή για να τη θάψει αξιοπρεπώς».

Ομοσπονδιακή δικαστίνα του Μπρούκλιν που εκδίκαζε προσφυγές οργανώσεων προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εξέδωσε το βράδυ του Σαββάτου (28/01) κατεπείγουσα εντολή να σταματήσουν οι απελάσεις πολιτών επτά μουσουλμανικών χωρών τους οποίους αφορά το προεδρικό διάταγμα –του Ιράν, του Ιράκ, της Υεμένης, της Σομαλίας, της Λιβύης, της Συρίας, του Σουδάν– και οι οποίοι διαθέτουν έγγραφα που τους επιτρέπουν να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δείτε το tweet του Αμερικανού προέδρου:

Our country needs strong borders and extreme vetting, NOW. Look what is happening all over Europe and, indeed, the world - a horrible mess!