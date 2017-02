«Ξεσπάθωσε» ο Τραμπ: Γελοία η απόφαση του δήθεν δικαστή, θα την ανατρέψουμε!

«Η γνώμη αυτού του δήθεν δικαστή, η οποία απομακρύνει την επιβολή του νόμου από την χώρα μας, είναι γελοία και θα ανατραπεί!», έγραψε σε tweet του o Τραμπ.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2017

Ο ίδιος, μάλιστα, προχώρησε κι ένα βήμα παραπέρα, τονίζοντας ότι «όταν μια χώρα δεν είναι πλέον ικανή να λέει ποιος μπορεί και ποιος όχι να μπαίνει στη χώρα, ειδικά για λόγους προστασίας και ασφάλειας, τότε υπάρχει μεγάλο πρόβλημα!».

When a country is no longer able to say who can, and who cannot , come in & out, especially for reasons of safety &.security - big trouble! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2017

Και πρόσθεσε: «Είναι ενδιαφέρον πως συγκεκριμένες χώρες της Μέσης Ανατολής συμφωνούν με την απαγόρευση. Γνωρίζουν ότι εάν μπουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, τότε αυτό θα συνεπάγεται θάνατο και καταστροφή».

Interesting that certain Middle-Eastern countries agree with the ban. They know if certain people are allowed in it's death & destruction! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2017

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, που επικαλείται ένα δικαστικό έγγραφο, η δικαστής Βικτόρια Ρόμπερτς ήταν εκείνη που έλαβε τη σχετική απόφαση την Πέμπτη (02/02/2017), ανταποκρινόμενη σε προσφυγή που είχε κατατεθεί σε δικαστήριο της Ανατολικής Περιφέρειας του Μίσιγκαν.

Στόχος της προσφυγής αυτής είναι να εκδοθεί μια απόφαση που να απαγορεύει «την άρνηση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες» των μονίμων κατοίκων και όσων έχουν έγκυρες μεταναστευτικές βίζες.

