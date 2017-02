Πανικός στο Λονδίνο: Πυρκαγιά σε τρένο εν κινήσει – Αναφορές για πολλούς τραυματίες (Pics)

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών πολλοί άνθρωποι άρχισαν να πηδούν στις ράγες, έπειτα από ανακοίνωση από τα μεγάφωνα ότι είχε ξεσπάσει φωτιά σε τρένο στο σταθμό Dalston Kingsland, στο Hackney του Λονδίνου.

Fire alert at Dalston Kingsland. Fire brigade here but say everything's been dealt with. Trying to find out more... pic.twitter.com/El8B9h3836 — Ramzy Alwakeel (@journoramzy) February 8, 2017

Train incident at Dalston Kingsland overground station. Several walking wounded. Police & LAS on scene. Plz avoid station & area — Hackney Council (@hackneycouncil) February 8, 2017

Οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης κλήθηκαν στον σταθμό περίπου στις 07:30 π.μ. (τοπική ώρα) έπειτα από πληροφορίες για «πολλούς τραυματίες».

Επιβάτες έστελναν μηνύματα μέσω Twitter μιλώντας για πανικό εντός του τρένου που ταξίδευε μέσω του σταθμού κατά τη διάρκεια της ώρας αιχμής. «Τρόμος και πανικός» έγραψε ένας, ενώ ένας άλλος έκανε λόγο για «έκρηξη».

We are helping LFB with a non suspicious electrical fault on a train in Dalston. More to follow but non suspicious. — Mark Newton (@NewtonBTP) February 8, 2017

Due to an incident with a train at #DalstonKingsland @LDNOverground services suspended both ways whilst @lfbhackney deal @BTPOverground — Hackney MPS (@MPSHackney) February 8, 2017