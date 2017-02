Πέθανε ο Ρίτσαρντ Χατς του Battlestar Galactica (Pics+Vid)

Ο ηθοποιός, ο οποίος έδινε μάχη με καρκίνο στο πάγκρεας, πέθανε χθες (7/2) επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Ο ηθοποιός, ο οποίος υποβαλλόταν σε θεραπεία πέθανε ήρεμα στο σπίτι του στη Σάντα Κλαρίτα της Καλιφόρνια, με το γιο του Πολ στο πλευρό του, σύμφωνα με δήλωση της οικογένειας.

.Richard Hatch you made our universe a better place We love you for it. Rest In Peace my friend @SoSayWeAll the Admiral! — Edward James Olmos (@edwardjolmos) February 7, 2017

Ο Ρίτσαρντ Χατς είχε ξεκινήσει την καριέρα με τη θεατρική ομάδα του Λος Άντζελες, καθώς και με παραστάσεις στο Σικάγο και εκτός Μπρόντγουεϊ πριν κάνει το ντεμπούτο του το 1971 στην τηλεοπτική σειρά «Όλα τα παιδιά μου».

Goodbye my friend. See you on the other side. Fuck this hurts. #SoSayWeAll pic.twitter.com/c3nFy0zs4f — Katee Sackhoff (@kateesackhoff) February 7, 2017

Ο Χατς υποδύθηκε τον Captain Apollo στη σειρά «Battlestar Galactica», που προβλήθηκε το 1978-79 και ο ρόλος του χάρισε μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα για καλύτερη ηθοποιό σε τηλεοπτική σειρά – δράμα.

Στο ριμέικ της τηλεοπτικής σειράς το 2003 υποδύθηκε τον Τομ Ζάρεκ.

I share tragic news with a heavy heart. Richard Hatch is no longer with us. Goodbye Tom Zarek / Apollo #SoSayWeAll https://t.co/wmisRxVixe — Bear McCreary (@bearmccreary) February 7, 2017

Ο Χατς έγραψε πέντε μυθιστορήματα «Battlestar» και όλα αυτά τα χρόνια, έκανε guest εμφανίσεις σε τηλεοπτικές σειρές όπως οι «The Waltons», «Χαβάη 5-0» και «Baywatch».

For my good friend Richard Hatch. RIP, buddy. pic.twitter.com/d12Vo1WgZd — Bryn Pryor (@BrynPryor) February 8, 2017

We lost a kind and gentle soul today. Hope you're dancing amongst the stars now. RIP Richard pic.twitter.com/w8Ob3tRS9J — Tricia Helfer (@trutriciahelfer) February 8, 2017

My heart is breaking.Thank you for being a wonderful friend and teacher both in front of and behind the camera. RIP RichardHatch #SSWA ❤️ — Leah Cairns (@LeahCairns) February 7, 2017