Προσοχή! Η NASA μάς προειδοποιεί όλους (Vid)

Ο μετεωρίτης «2014 JO25», μεγέθους ενός χιλιομέτρου θα περάσει πολύ κοντά από τον πλανήτη μας, όσο κανένας άλλος εδώ και 400 χρόνια, σύμφωνα με τους επιστήμονες της NASA.

A ~1-km asteroid, 2014 JO25, will make a close flyby of Earth on Apr 19, 2017 (4.8 Lunar Distance)@BadAstronomer pic.twitter.com/ixfbyOmQda