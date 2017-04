Ματωμένη Κυριακή: Τζιχαντιστές έπνιξαν στο αίμα τους χριστιανούς της Αιγύπτου

Νέα έκρηξη σημειώθηκε στην Αίγυπτο, αυτή τη φορά στον προαύλιο χώρο της Κοπτικής εκκλησίας του Αγίου Μάρκου στην Αλεξάνδρεια με αποτελέσμα να υπάρχει μεγάλος αριθμός τραυματιών, μεταδίδει η κρατική τηλεόραση της χώρας.

Νωρίτερα, τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 50 τραυματίστηκαν από έκρηξη βόμβας μέσα σε εκκλησία στην αιγυπτιακή πόλη Τάντα στο Δέλτα του Νείλου, συμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ανάληψη ευθύνης.

Η έκρηξη σημειώθηκε τη στιγμή που η χριστιανική κοινότητα ετοιμάζεται για τη Μεγάλη Εβδομάδα που άρχισε σήμερα, Κυριακή των Βαΐων.

Pictures from scene of church attack in #Tanta #Egypt pic.twitter.com/E80UflU7QP