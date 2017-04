Κλιμακώνεται η ένταση στην Κορεατική χερσόνησο: Νέα πυραυλική δοκιμή από τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές των ΗΠΑ η συγκεκριμένη δοκιμή ήταν ανεπιτυχής.

Ο στρατός των ΗΠΑ και συγκεκριμένα ο αντιπλοίαρχος Ντέιβ Μπέναμ, εκπρόσωπος της Διοίκησης Ειρηνικού των ένοπλων δυνάμεων της χώρας ενημέρωσε πως η εκτόξευση έγινε στις 10:30 ώρα Χαβάης (23:33 ώρα Ελλάδας) και επιβεβαίωσε πως ο πύραυλος δεν εξήλθε από τη βορειοκορεάτικη επικράτεια. Νωρίτερα το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap είχε μεταδώσει πως ο πύραυλος ανατινάχθηκε μερικά δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευσή του.

Αμερικανοί αξιωματούχοι μιλώντας στο Reuters ανέφεραν πως ο πύραυλος ήταν πιθανόν μεσαίου βεληνεκούς, είναι γνωστός ως KN-17 στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι προχωρώντας σε νέα δοκιμαστική εκτόξευση ενός βαλλιστικού πυραύλου, η Βόρεια Κορέα επέδειξε «περιφρόνηση» για τις επιθυμίες της Κίνας.

«Η Βόρεια Κορέα περιφρόνησε τις επιθυμίες της Κίνας και του πολύ σεβαστού προέδρου της όταν εκτόξευσε, αν και ανεπιτυχώς, έναν πύραυλο σήμερα. Άσχημο!» έγραψε ο Τραμπ στον λογαριασμό του στο Twitter, λίγες ώρες μετά τη δοκιμή.

North Korea disrespected the wishes of China & its highly respected President when it launched, though unsuccessfully, a missile today. Bad!