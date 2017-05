Εκλογές Γαλλία 2017: Συναγερμός στο Παρίσι – Εκκενώθηκε το Λούβρο (Pics+Vids)

Σύμφωνα πάντως με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ειδικά σκυλιά της αστυνομίας εντόπισαν κάποια ύποπτη ουσία σε μπαταρία κάμερας εντός τσάντας στην σκηνή που θα υποδεχόταν τον Μακρόν σε περίπτωση νίκης του το βράδυ.

(Δείτε εικόνα από τα πρώτα λεπτά της εκκένωσης)

«Μετά τον εντοπισμό μιας ύποπτης τσάντας, ζητήθηκε από τους 300 δημοσιογράφους (που βρίσκονταν σε διαδικασία διαπίστευσης) να φύγουν από την περιοχή για λόγους ασφαλείας και οδηγήθηκαν σε άλλη περιοχή», δήλωσε ένας αξιωματούχος από το επιτελείο της προεκλογικής εκστρατείας του Μακρόν.



Η αστυνομία του Παρισιού ανέφερε πως τα προληπτικά μέτρα λήφθηκαν προκειμένου να διενεργηθούν έλεγχοι ασφαλείας.

Zona del Louvre in fase di evacuazione per motivi di sicurezza. La serata di Macron dovrebbe svolgersi proprio davanti la piramide pic.twitter.com/FvdslqVGXf

Sniffer dogs alerted security due to suspicious camera battery at #Macron's elex night media tent. #Louvre is now evacuated #breakingnews pic.twitter.com/RjCo01wGTK