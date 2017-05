Χάκερς ζητούν λύτρα από τη Disney για να μη διαρρεύσουν οι «Πειρατές της Καραϊβικής 5»

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μπομπ Ίγκερ είπε στους υπαλλήλους του ότι χάκερς ισχυρίζονται ότι υπέκλεψαν την ταινία και θα τη διαρρεύσουν τμηματικά στο διαδίκτυο εάν δεν τους δώσουν λύτρα σε bitcoin.

Σύμφωνα με το διαδικτυακό περιοδικό Deadline.com, οι χάκερς υπέκλεψαν την τελευταία ταινία της σειράς, με τίτλο "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tale". Η ταινία πρόκειται να προβληθεί στις 25 Μαΐου στις αίθουσες.

Επιπλέον ο Ίγκερ ανέφερε ότι οι χάκερς απειλούν ότι θα διαρρεύσουν πέντε λεπτά από την ταινία και στη συνέχεια εικοσάλεπτα τμήματα, μέχρις ότου καταβληθούν σημαντικά λύτρα.

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που τα στούντιο του Χόλυγουντ γίνονται στόχος κυβερνο-εγκληματιών. Τον περασμένο μήνα χάκερς διέρρευσαν στο Ίντερνετ τα επεισόδια της πέμπτης σεζόν της τηλεσειράς "Orange is the New Black", μετά την άρνηση της Netflix να πληρώσει λύτρα.