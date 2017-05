Έκρηξη σε συναυλία στο Μάντσεστερ - Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες (videos)

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα ξένα ΜΜΕ, ο κόσμος, μετά από συναυλία της Αριάνα Γκράντε, άρχισε να τρέχει πανικόβλητος.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες καλούν τους πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή, σύμφωνα με το BBC.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας του Μάντσεστερ, η κατάσταση είναι «σοβαρή».

Παράλληλα η ανακοίνωση αναφέρει ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες από τις εκρήξεις.

Police statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/gaKASukx9a

Multiple Explosions Go Off at Ariana Grande Concert In #Manchester arena UK https://t.co/FRsGa4sdbQ pic.twitter.com/hy1VxeGC4z