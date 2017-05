Μακελειό στην Αίγυπτο: Ένοπλοι ισλαμιστές κατακρεούργησαν χριστιανούς

Η επίθεση συνέβη καθώς το λεωφορείο βρισκόταν από τη Beni Suef καθ’ οδόν για το μοναστήρι Anba Samuel κοντά στη νότια πόλη της Minya, 220 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές ασφαλείας, όπως αναφέρει η Haaretz.

Σύμφωνα με την αιγυπτιακή ειδησεογραφική ιστοσελίδα elfagr.org οι νεκροί αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40.

Η επίθεση αυτή πραγματοποιήθηκε ενάμιση μήνα μετά τις επιθέσεις εναντίον δύο κοπτικών εκκλησιών, οι οποίες είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 45 ανθρώπους και την ευθύνη γι' αυτές είχε αναλάβει η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIS).

BREAKING 23 dead in Egypt attack. Location of Samuel the Confessor Coptic Orthodox Monastery DETAILS: https://t.co/lUfvUeVt4P pic.twitter.com/3woq4B7CD9