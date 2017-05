Τραμπ: Η Β. Κορέα έδειξε μεγάλη έλλειψη σεβασμού στην Κίνα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η Βόρεια Κορέα δείχνει πως δεν σέβεται τη μείζονα σύμμαχό της Κίνα, καθώς εκτόξευσε σήμερα έναν μικρού βεληνεκούς βαλλιστικό πύραυλο ο οποίος έπεσε στη θάλασσα στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της.

«Η Βόρεια Κορέα έδειξε μεγάλη έλλειψη σεβασμού στη γείτονά της, την Κίνα, εκτοξεύοντας έναν ακόμη βαλλιστικό πύραυλο ... αλλά η Κίνα προσπαθεί σκληρά!», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

Δείτε το Tweet του Αμερικανού προέδρου

North Korea has shown great disrespect for their neighbor, China, by shooting off yet another ballistic missile...but China is trying hard!