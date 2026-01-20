Κλειστά σχολεία σε Αθήνα και Πάτρα αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου - Υποχρεωτική τηλεκπαίδευση

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, τόσο στην Αθήνα όσο και στην Πάτρα, λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας.

Στην Πάτρα, με απόφαση του Δήμου Πατρέων, αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων για προληπτικούς λόγους, με στόχο την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυχτερινά σχολεία σε ολόκληρη την Αττική, έπειτα από απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, καθώς από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται σφοδρές βροχοπτώσεις υψηλής έντασης.

Επιπλέον κλειστά θα είναι τα σχολεία σε:

Δήμο Ιεράς πόλεως Μεσολογγίου

Δήμος Ευρώτα

Δήμος Μονεμβασιάς

Νηπιαγωγείο Σκάλας Μαριών στη Θάσο

Δημοτικής ενότητας Ινάχου και τοπικής κοινότητας Βαρετάδας (Αμφιλοχία)

Σαντορίνη

Λακωνία

Δομοκό

Κιάτο

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά μέσω τηλεκπαίδευσης, όπου αυτό είναι εφικτό. Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, και βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τις σχολικές μονάδες, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

