Τυχερός στην ατυχία του: Τουρίστας ήταν το Σάββατο στο Λονδίνο και σήμερα στην Παναγία των Παρισίων!

Ο Μάθιου Σέρι Χολμς ήταν στην τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο το Σάββατο, ενώ σήμερα βρέθηκε ανάμεσα στους εκατοντάδες τουρίστες που εγκλωβίστηκαν στην Παναγία των Παρισίων, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε σε αστυνομικούς έξω από τον καθεδρικό, οι οποίοι τον πυροβόλησαν.

«Περιττό να πω ότι η οικογένειά μου κι εγώ είμαστε νευρικοί. Ήμασταν στο Λονδίνο όταν έγινε η επίθεση στη Γέφυρα του Λονδίνου», έγραψε στο Twitter.

Needless to say my family and I are a little on edge. We were in London when the London bridge attacks happened? — Matthew CurrieHolmes (@mch2k) 6 Ιουνίου 2017

Ο Χολμς, περιέγραφε την κατάσταση μέσα στην Παναγία των Παρισίων, όση ώρα ήταν ο κόσμος εγκλωβισμένος, ενώ δημοσίευε και φωτογραφίες.

«Είμαστε εγκλωβισμένοι στην Παναγία των Παρισίων. Κάτι συμβαίνει έξω. Ακούγονται σειρήνες της αστυνομίας. Δεν αφήνουν κανέναν να βγει. Μας είπαν ότι οι πόρτες θα μείνουν κλειδωμένες μέχρι να δώσει εντολή η αστυνομία. Δεν έχουμε ιδέα τι συμβαίνει», ήταν μερικές από τις αναρτήσεις του.

We're trapped in Notre-Dame de Paris, something is happening outside. Police sirens can be heard. They are not letting anyone in or out — Matthew CurrieHolmes (@mch2k) 6 Ιουνίου 2017

«Μας αφήνουν να βγούμε τώρα. Η αστυνομία κάνει σωματική έρευνα σε όλους. Παρά την κατάσταση, οι ιερείς και η αστυνομία ήταν φανταστικοί. Πολύ ευγενικοί και ήρεμοι», έγραψε αργότερα.

They are letting people out row by row... police are frisking everyone as they leave. #NotreDamecathedral #notredamedeparis — Matthew CurrieHolmes (@mch2k) 6 Ιουνίου 2017