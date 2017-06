Λονδίνο: Μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστη 27 ορόφων στα δυτικά της πόλης (live video+pics)

«Κόλαση» φωτιάς στον πύργο Grenfell Tower που βρίσκεται στην οδό Latimer, στην περιοχή του Lancaster West Estate στα δυτικά της βρετανικής πρωτεύουσας.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι αρκετός κόσμος παγιδεύτηκε μέσα στα διαμερίσματα και κάποιοι έκαναν σήματα με φακούς από τα παράθυρα.

Δείτε live εικόνα από το Sky News



Δείτε live εικόνα από το RT



Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον 2ο όροφο και έφτασε μέχρι την οροφή του κτιρίου μέσα σε λίγα λεπτά..

Η Πυροσβεστική βρίσκεται στο σημείο 40 οχήματα και 200 άντρες.

NEW: Massive fire engulfs 27-story residential high-rise building in London; evacuations underway, authorities say. https://t.co/Zvzp4GTnFn pic.twitter.com/thgUOtSQfV