Live - Ίρμα: Ο καταστροφικός κυκλώνας «πνίγει» τη Φλόριντα - Τρεις νεκροί

Ο δήμαρχος της Τάμπας, Μπομπ Μπάκχορν επικαλέστηκε το διάσημο πυγμάχο Μάικ Τάισον για να περιγράψει την κατάσταση: «Όλος ο κόσμος έχει ένα σχέδιο έως ότου του ρίξουν μια γροθιά στο πρόσωπο και σίγουρα εμείς σύντομα θα δεχθούμε μία».

Στις 21:00 ώρα Ελλάδας την Κυριακή (10/09/2017), η Ίρμα βρισκόταν σε απόσταση 55 χιλιομέτρων νότια του Ναπλς, στις δυτικές ακτές της Φλόριντα, με ανέμους ταχύτητας 195 χλμ./ώρα. Μετακινείται βόρεια με ταχύτητα 19 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με το NHC.

Οι Αμερικανοί μετεωρολόγοι προειδοποιούν για τον κίνδυνο της απότομης και μεγάλης ανόδου της στάθμης των υδάτων εξαιτίας του κυκλώνα στο Ναπλς και το Μάρκο Άιλαντ.

«ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ», ήταν το μήνυμα που αναρτήθηκε με κεφαλαία γράμματα στο τελευταίο δελτίο του NHC, που προβλέπει το ύψος του νερού να ανέλθει σε 3,5 έως 5 μέτρα στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, σε άμεσο κίνδυνο βρίσκονται πλέον οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Turkey Point και τη Santa Lucia, με τους υπευθύνους να φοβούνται για ένα νέο πυρηνικό ατύχημα στα πρότυπα της Φουκουσίμα. (Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ)

