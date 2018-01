Κίνα: Βυθίστηκε το φλεγόμενο ιρανικό πετρελαιοφόρο (vid)

Το ιρανικό πετρελαιοφόρο, στο οποίο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά αφού συγκρούστηκε πριν από οκτώ ημέρες με ένα κινεζικό πλοίο στα ανοικτά των κινεζικών ακτών, αναλώθηκε πλήρως από τις φλόγες και βυθίστηκε σήμερα, μετέδωσαν τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Ένας ιρανός αξιωματούχος δήλωσε πως δεν υπάρχει πλέον ελπίδα να βρεθούν επιζώντες μεταξύ των μελών του πληρώματός του.

«Τα μέλη του πληρώματος του πλοίου σκοτώθηκαν την πρώτη ώρα μετά το δυστύχημα από την ισχύ της έκρηξης και τις αναθυμιάσεις», δήλωσε ο Μοχαμάντ Ραστάντ.

«Παρά τις προσπάθειές μας για να κατασβέσουμε την πυρκαγιά και να μεταφέρουμε τα πτώματα και την παρουσία ομάδων διασωστών, αυτό δεν κατέστη δυνατό εξαιτίας των επανειλημμένων εκρήξεων και των αναθυμιάσεων», συνέχισε. «Δεν υπάρχει καμιά ελπίδα να βρεθούν επιζώντες».

#BREAKING Burning Panama-registered oil tanker #Sanchi suffers another partial explosion on Sunday noon, over a week after it collided with a cargo ship off the coast of Shanghai pic.twitter.com/1vx5zWj5sV