Βέλγιο: Ισχυρή έκρηξη στην Αμβέρσα – Κατέρρευσε πολυκατοικία (Pics+Vids)

Η έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (15/1). Η αστυνομία διαβεβαίωσε ότι έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο η έκρηξη να οφειλόταν σε τρομοκρατική ενέργεια.

Λίγη ώρα μετά το συμβάν, βελγικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν έναν πρώτο απολογισμό που έκανε λόγο για πέντε τραυματίες. Φωτογραφικά στιγμιότυπα και τηλεοπτικά πλάνα από το σημείο εικονίζουν ένα κτίριο που έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς και άλλα δύο που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

«Οι πρώτες πληροφορίες για τα θύματα: 14 άνθρωποι είναι τραυματίες (...) ο ένας εξ αυτών βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση», ανέφερε αργότερα το γραφείο Τύπου της βελγικής αστυνομίας μέσω Twitter.

Μια ομάδα έρευνας και διάσωσης με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έσπευσε στο σημείο για να αναζητήσει επιζώντες που μπορεί να είναι παγιδευμένοι.

Το Βέλγιο παραμένει σε κατάσταση συναγερμού από το 2016, όταν είχαν διαπραχθεί οι τζιχαντιστικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες οι οποίες είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 32 ανθρώπους.

A horrible explosion in #Antwerp So far 5 wounded. Police and fire department think it was a gas explosion. https://t.co/1c8f2Mz65u pic.twitter.com/Tulck0MsOl