Anytime και COSMOTE DEALS for YOU προσφέρουν προνομιακή ασφάλιση αυτοκινήτου, με εκπλήξεις

Αυτήν τη φορά, σε συνεργασία με την COSMOTE, η Anytime – πρωτοπόρος πρακτική στην απευθείας ασφάλιση για την Ελλάδα, από την INTERAMERICAN – προσφέρει τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες της, σε ακόμα χαμηλότερες τιμές για όλους τους πελάτες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE.

Συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος COSMOTE DEALS for YOU, οι πελάτες της COSMOTE επωφελούνται επιπλέον έκπτωσης 5% στην ασφάλιση του αυτοκινήτου τους από την Anytime. Ταυτόχρονα, τους δίνεται η ευκαιρία να κερδίσουν πλούσια δώρα, καθώς μαζί με την ασφάλισή τους συμμετέχουν αυτόματα σε μεγάλους διαγωνισμούς που η Anytime, σε συνεργασία με το COSMOTE DEALS for YOU, διοργανώνει ειδικά για αυτούς.

Ήδη, ο διαγωνισμός του 2016 ολοκληρώθηκε αναδεικνύοντας, μέσα από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, τον υπερτυχερό ο οποίος κέρδισε ένα αυτοκίνητο Opel Corsa. Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος όλοι οι πελάτες της COSMOTE που ασφάλισαν το όχημά τους στην Anytime της INTERAMERICAN, κατά το διάστημα Ιουνίου 2015 - Δεκεμβρίου 2016, χρησιμοποιώντας τον κωδικό του προγράμματος COSMOTE DEALS for YOU.

Οι διαγωνισμοί, όμως, συνεχίζονται και κληρώνουν νέες εκπλήξεις για τους ασφαλιζόμενους. Ο νέος διαγωνισμός έχει ξεκινήσει και προσκαλεί τους συνδρομητές της COSMOTE να ασφαλίσουν το αυτοκίνητό τους στην Anytime με 5% επιπλέον έκπτωση στα ασφάλιστρά τους. Όλοι όσοι ασφαλίσουν το αυτοκίνητό τους κατά το 2017, χρησιμοποιώντας τον κωδικό COSMOTE DEALS for YOU, θα συμμετάσχουν αυτόματα σε κλήρωση για να διεκδικήσουν ένα από τα τέσσερα ταξίδια στην Ευρώπη, για δύο άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.anytime.gr/car/offers/cosmote.