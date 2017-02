Νέα δανεικά και… αίμα μέχρι τις γερμανικές εκλογές

Αυτή η συμφωνία του Eurogroup της περασμένης Δευτέρας φέρνει την κυβέρνηση αντιμέτωπη με τη νομιμοποίηση (των μετά το 2018 μέτρων) στη Βουλή δοκιμάζοντας τις πολιτικές αντοχές της κυβερνητικής συμμαχίας.

Αν δεν υπάρξει ψήφιση των μέτρων δεν θα υπάρξουν εκταμιεύσεις δόσεων ή υποδόσεων από τον ESM.

Επί του πρακτέου η χώρα θα σέρνεται μέχρι τις γερμανικές εκλογές χωρίς χρήματα, μόνο με χρέη και με σκληρά μέτρα.

Μετά το Σεπτέμβριο του 2017 θα εξεταστεί το σενάριο στο οποίο συμφωνούν τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στο Βερολίνο οτι «η Ευρωζώνη δεν χρειάζεται πλέον το ΔΝΤ».

Μέχρι τότε η ελληνική κυβέρνηση όχι μόνο θα υποκύψει στις απαιτήσεις του ταμείου για τα νέα μέτρα, αλλά θα αναγκαστεί να ζητήσει νέο δάνειο από το ΔΝΤ, ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, και θα υπογράψει πανηγυρικά και νέο μνημόνιο με το Ταμείο.

Για αυτό ακριβώς το μνημόνιο έρχονται από αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα οι θεσμοί.

Εφόσον υπάρξει συμφωνία σε επίπεδο διαπραγματεύσεων με την ελληνική κυβέρνηση, το ΔΝΤ θα συντάξει το νέο, δικό του, λεπτομερές Μνημόνιο, το οποίο ονομάζεται Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP), δηλαδή Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, και το οποίο θα πρέπει να «ταιριάξει» με το κείμενο της Κομισιόν (MoU).

Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Τσίπρας, μετά το Eurogroup έκανε λόγο όχι μόνο για «κόφτη», αλλά και για «δότη». Είναι προφανές ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει δεθεί πλήρως στο άρμα και στις υποσχετικές της Γερμανίας, αλλά είναι αποφασισμένος να πάρει και τα 4 δισ. από το ΔΝΤ.

Το ΔΝΤ είναι απολύτως βέβαιον ότι θα ζητήσει προνομοθετημένα μέτρα και οι αναφορές της ελληνικής κυβέρνησης ότι δεν θα πάρει ούτε 1 ευρώ νέα μέτρα είναι βεβαίως τακτικισμοί για εσωτερική κατανάλωση.

Το ΔΝΤ ήδη έχει υποχωρήσει οριακά στις απαιτήσεις του για την Ελλάδα και έχει μειώσει τους δημοσιονομικούς στόχους για μετά το 2018.

Ως εκ τούτου δεν θα κάνει καμία άλλη παραχώρηση.

Να σημειώσουμε τέλος ότι η πιθανότητα να κλείσει η αξιολόγηση 20 Μαρτίου είναι μάλλον ισχνή.

Οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν επικρατέστερες ημερομηνίες την 7η Απριλίου και έσχατο σενάριο την 22α Μαΐου του 2017.