Στην «υγειά» των νέων Μνημονίων! - Ξεκινά νέος γύρος διαπραγματεύσεων κυβέρνησης - δανειστών

Πρεμιέρα επαφών μεταξύ της ελληνικής πλευράς και του Κουαρτέτου, με το βλέμμα στραμμένο στο χρέος και τα πλεονάσματα. Ασαφές παραμένει το συμπέρασμα πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στην Ουάσιγκτον. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, οι ευρωπαϊκές πολιτικές εξελίξεις (σε εξέλιξη οι γαλλικές εκλογές, έρχονται οι γερμανικές) σε καμία περίπτωση δεν θα επέτρεπαν πιθανή «οικονομική ανακούφιση» της Ελλάδας.

Σήμερα, κατά το πρώτο προγραμματισμένο ραντεβού θα προσέλθουν οι εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων στη διαπραγμάτευση υπουργείων, με σκοπό να διαμορφώσουν τις επαφές που θα πρέπει να προκύψουν ανά Υπουργείο. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για άλλη μία φορά, εργασιακό, ασφαλιστικό, φορολογικό και ενεργειακά.

Η άφιξη της Ντέλιας Βελκουλέσκου δεν είναι καθόλου τυχαία, αντίθετα φανερώνει τη πρόθεση του Ταμείου να «φτιάξει» το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής- γνωστό και ως Memorandum of Economic and Financial Policies-, το οποίο και αναμένεται να «συμπορευτεί» με το κείμενο της Κομισιόν.

Δεδομένο ωστόσο θεωρείται ότι, η παραμονή του Κουαρτέτου στην Αθήνα θα είναι σύντομη, αφού σύμφωνα με πληροφορίες οι δανειστές έχουν ενημερώσει ήδη την κυβέρνηση ότι θα αναχωρήσουν στις 30 Απριλίου. Δηλαδή μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα θα πρέπει να συμφωνηθούν μέτρα και πιθανά αντίμετρα, όπως προβλέπει η συμφωνία της Μάλτας. Στη συνέχεια, η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα πρέπει να τα ψηφίσει μέχρι τις 15 Μαϊου.

Το Κουαρτέτο υπολογίζει να έχει ολοκληρωθεί το «τυπικο-τεχνικό» μέρος της δεύτερης αξιολόγησης μέσα σε λίγες ημέρες. Άλλωστε, η κυβέρνηση πολιτικά έχει ήδη δεσμευτεί στις απαιτήσεις των δανειστών, και τα κείμενα θεωρούνται έτοιμα...

Τρέχουν και δεν φτάνουν οι Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας

«Φωτιά» έχουν πάρει τα κυβερνητικά στελέχη με τα επιτελεία τους. Μάλιστα, οι συνεχείς συσκέψεις και οι συναντήσεις των μελών της κυβέρνησης είναι ενδεικτικές. Χαρακτηριστική ήταν η κίνηση της Υπουργού Εργασίας, Έφης Αχτσιόγλου, να ακυρώσει όλες τις χθεσινές (24/4/2017) προγραμματισμένες επισκέψεις της, μεταξύ των οποίων και εκδήλωση που διοργάνωσαν σύλλογοι κατοίκων του Ολυμπιακού Χωριού στους Θρακομακεδόνες Αττικής. Τελευταία στιγμή ματαιώθηκε η παρουσία της, και στη θέση της πήγαν ο γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Ανδρέας Νεφελούδης και η διοικήτρια του ΟΑΕΔ, κ. Καραμεσίνη.