«Χαστούκι» στον Τσίπρα από τις ΗΠΑ: Η συμφωνία που έκλεισες στο Eurogroup είναι καθαρή τρέλα!

Οι ευκαιρίες και οι παγίδες της συμφωνίας στο Eurogroup

Σύμφωνα με πληροφορίες από το newnoney.gr, ο συντάκτης της συγκεκριμένης έκθεσης, παραθέτει τα αρνητικά αλλά και τα θετικά σημεία της συμφωνίας της 15ης Ιουνίου.

Στα αρνητικά, όπως υπογραμμίζει ο κ. Ζελτεμάγιερ συγκαταλέγονται τα εξής:

1. Η Ελλάδα συμφώνησε σε ετήσιο πρωτογενές πλεόνασμα άνω του 2% για μια περίοδο 40 ετών, κάτι που δεν έχει επιτευχθεί ποτέ από καμία χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

2. «Κλωτσάνε το τενεκεδάκι παρακάτω (kick the can down the road)». Χωρίς την έγκριση από το ΔΝΤ, το πακέτο μέτρων για την ελάφρυνση του χρέους από το 2018, θα κλωτσάει ξανά το τενεκεδάκι παρακάτω χωρίς να προσφέρει μια βιώσιμη λύση.

3. Η επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5% του ΑΕΠ έως το 2022 πιθανώς να μπορεί να επιτευχθεί εάν ληφθούν υπόψη ιστορικά προηγούμενα, αλλά θα διατηρήσει στον πάτο του βαρελιού τις δημόσιες επενδύσεις, αρά και τις προοπτικές για μια βιώσιμη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

4. Η διατήρηση πλεονάσματος άνω του 2% του ΑΕΠ για επιπλέον 37 χρόνια προϋποθέτει ότι η οικονομία θα τρέχει με μια άνευ προηγουμένου δυναμική. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η Ελλάδα δεν έχει κανένα απολύτως περιθώριο να πέσει έξω ως προς τις οικονομικές επιδόσεις έστω και μια χρονιά.

5. Το σχεδιαζόμενο πακέτο ελάφρυνσης του χρέους θα πρέπει να στηρίζεται σε μια ρεαλιστική εκτίμηση του τι μπορεί να πετύχει μια χώρα. Το δημοσιονομικό όμως μονοπάτι που προτείνει το Eurogroup απέχει πολύ από αυτή την οικονομική αρχή.

Στα θετικά σημεία της συμφωνίας καταγράφονται τα ακόλουθα:

- Οι υπουργοί της ευρωζώνης δεσμεύονται κατηγορηματικά για την ελάφρυνση του χρέους.

- Το Eurogroup εμφανίζεται έτοιμο να δεχθεί την αναβολή της καταβολής τόκων ως μέρος της δέσμης μέτρων ελάφρυνσης του χρέους

- Συγκεκριμενοποιούνται οι δημοσιονομικοί στόχοι όχι μόνο για τα επόμενα δύο ή πέντε χρόνια, αλλά και πέραν αυτών.