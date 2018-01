Χαμός στο Twitter: Ποιος πρώην υπουργός αποκάλεσε «κορόιδο» συνάδελφό του

Ο λόγος για το Γιώργο Παπακωνσταντίνου και το Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος μέσω ενός αιχμηρού tweet του, αφού «κατακεραύνωσε» την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, ανακοίνωσε τα επόμενα πολιτικά του βήματα.

Έγραψε ο κ. Βαρουφάκης: Σαν σήμερα πριν από τρία χρόνια οι Έλληνες αποφάσισαν να εκφράσουν την οργή τους ενάντια στο θάνατο του φωτός. Προδόθηκαν. Αλλά δε νικήθηκαν. Σε δύο μήνες (26/3) το νέο ελληνικό κόμμα του DiEM25 θα αποκτήσει σάρκα και οστά. Δεν υπάρχει τελική ήττα, όπως δεν υπάρχει τελική νίκη».

Three years ago today the Greeks decided to rage against the dying of the light. They were betrayed. But never defeated. In two months (26/3) a new DiEM25 affiliated Greek party will come into being. There is no such thing as a final defeat, just as there is no final victory!