MSD: 250 ώρες εθελοντικής εργασίας στην Κιβωτό του Κόσμου (pics)

Κάθε μήνα η ομάδα εθελοντισμού της MSD με τη βοήθεια των εργαζομένων της εταιρείας στηρίζει έναν ή περισσότερους Οργανισμούς ανάλογα με τις ανάγκες του, στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος με τίτλο «Engaging Society to make a difference for better life». Μέχρι σήμερα, ο απολογισμός για το 2018 είναι ιδιαίτερα πλούσιος και αφορά Οργανισμούς όπως η ΕΛΕΠΑΠ, το ΠΕΚΑΜΕΑ, το Χαμόγελο του Παιδιού, τα Χωριά SOS, το Ορφανοτροφείο του Βόλου και πρόσφατα την Κιβωτό του Κόσμου.

Πιο συγκεκριμένα οι εθελοντικές ενέργειες του πρώτου τριμήνου αφορούν σε:

Δημιουργικό εργαστήρι για την ΕΛΕΠΑΠ και ΠΕΚΑΜΕΑ στο πλαίσιο των οποίων οι άνθρωποι της MSD φτιάχνουν πασχαλινά δώρα τα οποία χρησιμοποιούν μετά οι Οργανισμοί προς πώληση,

Φιλοξενία bazaar των Οργανισμών ΕΛΕΠΑΠ, ΠΕΚΑΜΕΑ και Χαμόγελο του Παιδιού στη διάρκεια των οποίων οι εργαζόμενοι αγόρασαν τα πασχαλινά τους δώρα,

Συγκέντρωση τροφίμων μακράς διαρκείας και ειδών βρεφικής φροντίδας για τα χωριά SOS,

Συγκέντρωση χρημάτων για τις ανάγκες των παιδιών του Χαμόγελου του Παιδιού και του Ορφανοτροφείου του Βόλου,

Εθελοντική εργασία στην «Κιβωτό του Κόσμου». Η ενέργεια αφορούσε την παροχή εθελοντικής εργασίας στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης όπου φιλοξενούνται κάθε χρόνο 60 παιδιά περίπου και οι συνοδοί τους, αλλά και στις δομές φιλοξενίας της οργάνωσης στο Βόλο και τα Ιωάννινα.

Ειδικότερα, στην τελευταία δράση εργάστηκαν περισσότεροι από 30 εργαζόμενοι του τμήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της MSD. Η ιδέα να προσφέρει συνολικά το συγκεκριμένο τμήμα της MSD εθελοντική εργασία «γεννήθηκε» το 2017, οπότε και συμπληρώθηκαν 10 χρόνια προσφοράς της εταιρείας στην αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη στην Ελλάδα.

Με αφορμή το γεγονός αυτό, ξεκίνησε μια προσπάθεια συγκέντρωσης ωρών εθελοντικής εργασίας με τη συνδρομή εκτός των εργαζομένων της MSD και Επαγγελματιών Υγείας που «αγκάλιασαν» την ιδέα και πρόσθεσαν μέσω σχετικών δράσεων, επιπλέον χρόνο εθελοντικής εργασίας. Έτσι ο συνολικός αριθμός ωρών ανήλθε τελικά στις 250, οι οποίες και προσφέρθηκαν ως χρόνος εθελοντικής εργασίας στις δομές φιλοξενίας της «Κιβωτού του Κόσμου». Η επιλογή να δοθούν οι ώρες εκεί βασίστηκε στο πλούσιο έργο της οργάνωσης η οποία έχει ένα ευρύ πεδίο δραστηριότητας και προσφοράς σε παιδιά, μονογονεϊκές και άλλες οικογένειες από ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.