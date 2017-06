Διεθνής αναγνώριση Έλληνα ιατρού στη μεταμόσχευση μαλλιών

Φέτος, η ISHRS διοργανώνει το 25ο παγκόσμιο συνέδριο της στην Πράγα, από τις 4 έως και τις 7 Οκτωβρίου. Η Εμπειρία, η Γνώση και η Εξειδίκευση του Dr. Κωνσταντίνου Αναστασάκη MD, PhD, Επιστημονικού Διευθυντή της Anastasakis Hair Clinic αναγνωρίζονται σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο στο επιστημονικό πεδίο της Μεταμόσχευσης Μαλλιών. Ο Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης MD, PhD, είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ Έλληνας ιατρός που επιλέχθηκε ομόφωνα ως μέλος της Επιστημονικής και Οργανωτικής επιτροπής του 25ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της ISHRS. Είναι η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ που Έλληνας χειρουργός Μεταμόσχευσης Τριχοθυλακίων αναλαμβάνει οργανωτική θέση στη διεξαγωγή του παγκόσμιου συνεδρίου της ISHRS.

Ο Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης συμμετέχει ενεργά σε όλα τα συνέδρια της ISHRS από το 2009 έως και σήμερα με ομιλίες και παρουσιάσεις. Στα 2 πιο πρόσφατα συνέδρια της ISHRS, το 2015 στο Σικάγο και το 2016 στο Λας Βέγκας, προέδρευσε σε στρογγυλά τραπέζια με θέματα την ενημέρωση των νέων μελών της ISHRS και την μεταμόσχευση μαλλιών σε νέους ασθενείς. Επιπλέον, ο Dr. Αναστασάκης ως διπλωματούχος της ABHRS με τον τίτλο Diplomate of ABHRS, Experience Route, αποτελεί από το 2015 μέλος της εξεταστικής επιτροπής του σώματος της American Board of Hair Restoration Surgery με αντικείμενο την προφορική εξέταση των ιατρών που επιθυμούν να αποκτήσουν τον τίτλο πιστοποίησης της ABHRS.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι πως στο φετινό συνέδριο της ISHRS στην Πράγα, ο Dr.Κωνσταντίνος Αναστασάκης αναλαμβάνει επίσης την ΠΡΟΕΔΡΙΑ μιας εκ των βασικότερων διασκέψεων των ABHRS & ISHRS, του Morbidity & Mortality Conference.

Στη διάσκεψη αυτή μετέχουν μόνο ιατροί με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία. Στο Morbidity & Mortality Conference παρουσιάζονται δεδομένα από ιδιαίτερες περιπτώσεις μεταμόσχευσης μαλλιών στις οποίες οι ιατροί αντιμετώπισαν δυσκολίες ή/και επιπλοκές. Ζητούμενη της διάσκεψης αυτής είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των ιατρών αναφορικά με τις σπάνιες περιπτώσεις επιπλοκών σε ασθενείς και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν. Πρόκειται για μία από τις πιο νευραλγικές διασκέψεις του συνεδρίου των ABHRS και ISHRS και ο Προεδρεύων πρέπει να διαθέτει εξαιρετική γνώση, άρτια κατάρτιση και πλούτο επαγγελματικής εμπειρίας.

Ο Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης ορίστηκε επίσης μέλος της επιτροπής ρυθμιστικών ζητημάτων που αφορούν στα Ευρωπαϊκά πρότυπα Μεταμόσχευσης Μαλλιών (Ad Hoc Committee on Regulatory Issues - Subcommittee on European Standards). Σκοπός της επιτροπής αυτής είναι η συνεχής ενημέρωση για τις πληροφορίες που αφορούν στους κανονισμούς της μεταμόσχευσης μαλλιών σε διάφορα μέρη του κόσμου και να κάνει συστάσεις για τα ζητήματα που αφορούν την ISHRS, στο Board of Governors.

Τέλος ο Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης είναι μέλος της επιτροπής CME (Continuing Medical Education) της ISHRS που εποπτεύει όλες τις δραστηριότητες και τα προγράμματα της ISHRS που αφορούν στη συνεχή ιατρική εκπαίδευση και διασφαλίζει τις κατευθυντήριες γραμμές των διαδικασιών διαπίστευσης για το Συμβούλιο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ACCME - Accreditation Council for Continuing Medical Education).

H φετινή διοργάνωση του παγκόσμιου συνεδρίου της ISHRS γιορτάζει τα 25 χρόνια του και αναμένεται πως τόσο το επιστημονικό αλλά και το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα θα είναι το πληρέστερο αυτής της 25ετούς πορείας με πλήθος ομιλιών, live surgery workshops, round tables, επιστημονικές ανακοινώσεις και εκπαιδευτικές ημερίδες. Μπορείτε να δείτε περισσότερα για το συνέδριο στην επίσημη ιστοσελίδα του εδώ.