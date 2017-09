Το Πανεπιστήμιο Αθηνών διακρίθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Χειρουργικής

Στη Βασιλεία της Ελβετίας πραγματοποιήθηκε το 47ο Παγκόσμιο Συνέδριο Χειρουργικής, με συμμετοχή πλέον των 2.500 χειρουργών από όλο τον κόσμο, από τις 13 έως τις 17 Αυγούστου 2017.

Η Ελλάδα και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διακρίθηκε με την παρουσία του Προέδρου της International Association of Endocrine Surgeons Καθηγητού του ΕΚΠΑ και Διευθυντή της Ε΄ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, Δημήτρη Λινού.

Ο κ. Λινός στην ομιλία του με θέμα «Ο βίος της Χειρουργικής αναφύεται» (που είναι και το λογότυπο τόσο της International Surgical Society όσο και του έγκριτου περιοδικού World Congress of Surgery) τόνισε την ανάγκη οι χειρουργοί να στηρίξουν τόσο τις ανάγκες των οικονομικά αδύναμων ασθενών τους σε όλο τον κόσμο, όσο και τους συναδέλφους τους που έχουν υποστεί τις καταστροφικές ψυχολογικές συνέπειες μετά από μια χειρουργική επιπλοκή ή μετά από νομική ή δικαστική εμπλοκή τους. Μετά την ομιλία του ακολούθησε η βράβευσή του.

Ο Καθηγητής κ. Λινός σε άλλες συνεδρίες παρουσίασε την πρωτοποριακή τεχνική Θυρεοειδεκτομής που εφαρμόζεται στο «Ευγενίδειο» και ονομάζεται MINET (Minimally Invasive Thyroidectomy). Ο Ακαδημαϊκός Υπότροφος του ΕΚΠΑ χειρουργός, κ. Ανδρέας Κυριακόπουλος, παρουσίασε την εργασία "classic primary hyperparathyroidism versus normocalcemic and normohormonal variants: do they really differ?", η οποία είναι πρωτοποριακή διεθνώς και αποτελεί ένα ακόμη δείγμα του ερευνητικού έργου που επιτελείται στην Ε’ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική.

Στο Παγκόσμιο Συνέδριο Χειρουργικής επίσημος προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο διεθνούς φήμης Καθηγητής του ΕΚΠΑ κ. Γιώργος Χρούσος, ο οποίος έδωσε διάλεξη με θέμα «Το σύνδρομο Cushing» στην κατανόηση του οποίου έχει συμβάλει σημαντικά. Στο τέλος της ομιλίας, ο Πρόεδρος της IAES, Καθηγητής κ. Λινός, επέδωσε τιμητικό δίπλωμα στον κ. Χρούσο.