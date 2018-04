Το πραγματικό κόστος μιας φθηνής μεταμόσχευσης μαλλιών

Έχουν όλοι τους υποβληθεί σε μεταμόσχευση μαλλιών. Όπως και πολλοί άλλοι, διάσημοι και μη.

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι επιλέγουν τη μεταμόσχευση μαλλιών για να λύσουν οριστικά το πρόβλημα της τριχόπτωσης που τους ενοχλεί στην εικόνα τους!

Όσο, όμως, αυξάνεται το ενδιαφέρον για τη μεταμόσχευση μαλλιών, τόσο αυξάνεται και ο αριθμός των επιτήδειων, οι οποίοι κυνηγώντας το εύκολο και γρήγορο κέρδος, προσπαθούν να δελεάσουν ενδιαφερομένους για μεταμόσχευση μαλλιών προσφέροντας ολοένα και πιο φθηνές τιμές και εξωφρενικές προσφορές.

Δυστυχώς, όμως, όλοι αυτοί τελικά αποδεικνύεται ότι προσφέρουν και φθηνές υπηρεσίες. Όπως ακριβώς υπάρχουν κακής ποιότητας, φθηνές απομιμήσεις για πολλά επώνυμα και ποιοτικά προϊόντα, έτσι και στη μεταμόσχευση μαλλιών, τελικά ισχύει το «ό,τι πληρώνεις, παίρνεις». Η διαφορά με τις απομιμήσεις προϊόντων είναι πως όταν η απομίμηση …χαλάσει, απλά την πετάς και κλαίς τα χρήματα σου. Τη φθηνή μεταμόσχευση μαλλιών την έχει κάποιος για πάντα στο κεφάλι του και υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί να διορθωθεί, με κανέναν τρόπο, όσα λεφτά και να ξοδέψει πια!

Δυστυχώς, στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό, πολλοί είναι εκείνοι που διαφημίζουν μεταμοσχεύσεις μαλλιών με πολύ χαμηλό κόστος και, φυσικά, με αντίστοιχα με πολύ χαμηλή ποιότητα. Αλλά το κοινό δεν το γνωρίζει!

Αναζητήσαμε και βρήκαμε τον πλέον κατάλληλο άνθρωπο στην Ελλάδα να μας πει ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβονται πίσω από αυτό, τον Dr. Κωνσταντίνο Αναστασάκη MD, PhD, εξειδικευμένο στην Μεταμόσχευση Μαλλιών, πρόεδρο της Ελληνικής Ακαδημίας Αποκατάστασης και Μεταμόσχευσης Τριχωτού και του μόνου Έλληνα χειρουργού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (Board of Directors) του πιστοποιητικού οργανισμού American Board of Hair restoration Surgery (ABHRS).

Ε: Dr. Αναστασάκη, θα μπορούσε να συνδυαστεί η χαμηλή τιμή με μια υψηλής ποιότητας μεταμόσχευση μαλλιών ή είναι ουτοπία;

Dr. Αναστασάκης: Όχι, δεν μπορεί να συνδυαστεί, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στο εξωτερικό! Όταν, λοιπόν, διαβάζει κάποιος για πολύ χαμηλές τιμές ή …προσφορές με τεράστιους αριθμούς μοσχευμάτων, πρέπει να ξέρει πως η υπηρεσία που λάβει θα είναι τύπου «σούπερ μάρκετ» και τίποτα παραπάνω!

Όμως, από τη στιγμή που τα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης μαλλιών είναι μόνιμα, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να είναι πολύ προσεκτικός στην επιλογή που θα κάνει και να μην επιλέξει με κριτήριο το χαμηλό κόστος που διαφημίζεται από άτομα και κλινικές που έχουν ως μόνο γνώμονα το κέρδος.

Στην κλινική μου ο βασικός γνώμονας είναι οι δικές σας ανάγκες και το πως μπορούμε να σας προσφέρουμε ένα άριστο αποτέλεσμα. Αυτό, μπορούν να σας το επιβεβαιώσουν οι εκατοντάδες ενδιαφερόμενοι που εμπιστεύθηκαν την Anastasakis Hair Clinic και εμένα προσωπικά ως ιατρό. Με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα ενημερώθηκαν πλήρως για τη μεταμόσχευση μαλλιών και μαζί σχεδιάσαμε το επόμενο βήμα τους. Η ομάδα μου και εγώ υποδεχόμαστε καθημερινά στο ιατρείο μου όσους ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες ή να προχωρήσουν σε μεταμόσχευση μαλλιών.

Τους εξηγούμε με αποδείξεις όλες τις παραμέτρους της μεταμόσχευσης μαλλιών, γίνεται εξατομικευμένη εκτίμηση στον κάθε ενδιαφερόμενο από εμένα προσωπικά, εξασφαλίζουμε και εγγυόμαστε ότι το αποτέλεσμα της κάθε μεταμόσχευσης μαλλιών θα δικαιώσει και θα κάνει χαρούμενο όποιον μας εμπιστευτεί!

Ε: Υπάρχουν χώρες που μπορεί κάποιος να κάνει μεταμόσχευση μαλλιών με πολύ χαμηλό κόστος;

Dr. Αναστασάκης: Φυσικά και υπάρχουν. Η Ινδία, το Πακιστάν αλλά και η γειτονική μας Τουρκία αποτελούν δημοφιλείς προορισμούς για όσους θέλουν να κάνουν μεταμόσχευση μαλλιών σε πολύ οικονομικές τιμές. Το θέμα είναι με τι κόστος για την υγεία και την εικόνα τους!

Αυτό το φαινόμενο εμφανίστηκε λόγω της γενικότερης έλλειψης νομοθεσίας και ρυθμιστικού πλαισίου, που να ορίζει πως οι επεμβάσεις Μεταμόσχευσης Μαλλιών επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από ιατρούς εξειδικευμένους στη Μεταμόσχευση Μαλλιών.

Οι παραπάνω προορισμοί έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφιλείς με αυτή ακριβώς την πρακτική, δηλαδή διαφημίζουν μέσω του Internet επεμβάσεις Μεταμόσχευσης Μαλλιών, αποκλειστικά με την τεχνική FUE, σε πολύ χαμηλές τιμές.

Συνήθως, δελεάζουν ασθενείς με μια πολύ χαμηλή χρέωση, ίδια για όλους, με πληρωμένα εισιτήρια και διαμονή μέσα σε δωμάτια στην κλινική και υπόσχονται πως θα τους μεταμοσχεύσουν όσα περισσότερα μοσχεύματα γίνεται σε μια ημέρα με την τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE.

Αυτό, φυσικά, έχει πολύ συχνά καταστροφικά αποτελέσματα, μακροπρόθεσμα.

Στην Κωνσταντινούπολη μόνο, υπάρχουν περισσότερες από 600 «κλινικές» Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE, και μόλις οι 33 ανήκουν σε εξειδικευμένους ιατρούς-μέλη της ISHRS που χειρουργούν οι ίδιοι σε αυτές. Σε όλες τις υπόλοιπες 570 «χειρουργούν» μη-ιατροί, υπό την «κάλυψη» κάποιου ιατρού (οποιασδήποτε ειδικότητας) και της άδειας ιατρείου του, που είναι, φυσικά, αμφίβολο αν ο ίδιος γνωρίζει οτιδήποτε από Μεταμόσχευση Μαλλιών ή αν βρίσκεται καν στο ίδιο κτίριο! Άλλες πάλι κλινικές δεν λειτουργούν καν υπό την άδεια ιατρού και αυτοί που εκτελούν τις επεμβάσεις Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE προσποιούνται τους ιατρούς.

Οι χώροι αυτοί περιγράφονται ως φάρμες μαλλιών (hair farms), εκεί, μέσα στο ίδιο δωμάτιο μπορεί να υποβάλλονται ταυτόχρονα σε Μεταμόσχευση Μαλλιών και 10 άτομα, με την τεχνική FUE από νοσηλεύτριες ή πιθανότατα, ούτε καν νοσηλεύτριες. Φανταστείτε τις συνθήκες υγιεινής και τον κίνδυνο που διατρέχουν όλοι αυτοί. Για να μην μιλήσουμε για το τελικό αποτέλεσμα στο κεφάλι τους!

Ε: Μπορεί όμως μια ιατρική πράξη – γιατί μην ξεχνάμε πως αυτό είναι η μεταμόσχευση μαλλιών – που παρέχεται σε πολύ χαμηλή τιμή να εξασφαλίσει ότι τα στάνταρτ θα είναι υψηλά;



Dr. Αναστασάκης: Η απάντηση είναι όχι! Δυστυχώς, όπως σε κάθε τομέα της ζωής, ότι πληρώνεις παίρνεις. Και, μάλιστα, ακόμα και στις χώρες που προανέφερα, οι πιστοποιημένοι χειρουργοί μεταμόσχευσης μαλλιών παρέχουν υπηρεσίες σε τιμές αντίστοιχες των υπολοίπων χωρών του κόσμου! Συνεπώς, η καλή δουλειά έχει παρόμοιο κόστος, και φυσικά αξία, σε κάθε χώρα. Απλά, σε κάποιες χώρες οι επιτήδειοι μπορούν και δραστηριοποιούνται χωρίς ουσιαστικό έλεγχο ενώ μπορούν να μειώσουν πολύ το κόστος των επεμβάσεων με συνθήκες «μαζικοποίησης» (τα hair farms που λέγαμε) και με εργατικά χέρια που δεν είναι ιατροί και αμείβονται με ένα κομμάτι ψωμί.

Αν δεν ακολουθούνται πιστά τα υψηλά πρότυπα που απαιτούνται για τη μεταμόσχευση μαλλιών και που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία του ασθενή. Αυτά είναι οι κατάλληλοι και άρτια εξοπλισμένοι επεμβατικοί χώροι και η απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων υγιεινής. Οποιαδήποτε «έκπτωση» στα παραπάνω μπορεί να βάλει σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια την υγεία του ασθενή (πχ. πιθανή λοίμωξη).

Φανταστείτε τις συνθήκες υγιεινής σε αυτές τις φάρμες μαλλιών που προανέφερα και τον κίνδυνο που διατρέχουν όσοι τελικά τις εμπιστεύονται!

Ε: Τι μπορεί να πάει στραβά;

Dr. Αναστασάκης: Η μεταμόσχευση μαλλιών –ανεξάρτητα από την τεχνική που θα εφαρμοστεί- είναι μια καθαρά χειρουργική πράξη. Ακόμα και η τεχνική FUE, στην οποία δεν χρησιμοποιείται κλασσικό νυστέρι, είναι μια πολύ επεμβατική πράξη, κατά την οποία γίνονται χιλιάδες μικρές στρογγυλές τομές στο τριχωτό! Κάθε μια από αυτέ στις τομές μπορεί να είναι πύλη εισόδου μικροβίων όταν δεν τηρούνται άριστες συνθήκες ασηψίας, ενώ συχνά, βλέπουμε φαινόμενα νέκρωσης τριχωτού από τον υπερβολικό τραυματισμό όταν αφαιρούνται μεγάλοι αριθμοί τριχοθυλακίων σε μια συνεδρία. Άλλη, πολύ πιο συχνή, επιπλοκή είναι τόσο η καταστροφή των τριχοθυλακίων κατά την αφαίρεση και μεταφορά τους (λόγω μη τέλειας τεχνικής) όπως και ο τραυματισμός των διπλανών τριχοθυλακίων. Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να φυτρώσουν πολύ λίγα από τα τριχοθυλάκια που μεταμοσχεύθηκαν αλλά και να γίνει ανεπανόρθωτη ζημία στη δότρια περιοχή! Φανταστείτε πως μετά από μόλις 1 τέτοια επέμβαση FUE έχει εξαντληθεί η δότρια περιοχή, ενώ με σωστή διαχείριση, η ίδια δότρια περιοχή μπορεί να προσφέρει 2 ή και 3 φορές περισσότερα μοσχεύματα!

Ε: Πώς μπορούμε λοιπόν να αποφύγουμε μια λάθος απόφαση;

Dr. Αναστασάκης: Η απάντηση είναι απλή: μην αποφασίστε με κριτήριο την τιμή! Ξεχάστε τελείως τον παράγοντα κόστος και μιλήστε με τον ιατρό, γνωρίστε τον, κυριολεκτικά πάρτε του συνέντευξη!

Ε: Βλέπω επιμένετε στο θέμα τιμής, γιατί λέτε πως δεν πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν;

Dr. Αναστασάκης: Διότι, το αποτέλεσμα της ΜΕΤ είναι για πάντα και ο αριθμός των τριχοθυλακίων που μπορούν να μεταφερθούν είναι συγκεκριμένος για κάθε άτομο. Αν τα τριχοθυλάκια αυτά δεν «επενδυθούν» σωστά από την αρχή, αν δηλαδή γίνει λάθος σχεδίαση ή υπάρξουν απώλειες λόγω κακής τεχνικής, λόγω μόλυνσης ή λόγω απειρίας του ιατρού (ή οποιουδήποτε, τέλος πάντων, κάνει την επέμβαση σε αυτές τις …κλινικές) ΟΣΑ λεφτά και να πληρώσει κανείς στο μέλλον, ΔΕΝ γυρνάει ο χρόνος πίσω, το λάθος δεν διορθώνεται, ούτε «βρίσκονται» άλλα τριχοθυλάκια! Όπως λέω στους ασθενείς μου, όσα λεφτά και να επενδύσει κάποιος σε μια επέμβαση Μεταμόσχευσης Μαλλιών, λεφτά, σε λίγο καιρό τα ξαναβγάζει! Τριχοθυλάκια, όμως, δεν ξαναβγάζει. Γι’ αυτό δεν επιτρέπεται να χαθεί ή να καταστραφεί ούτε ένα!

Δεν εννοώ από την άλλη πως ο ακριβότερος είναι ο καλύτερος! Πρέπει κανείς να αποφασίσει σύμφωνα με τα αποτελέσματα που θα δει σε άλλους ασθενείς, με τα διαπιστευτήρια και τις «περγαμηνές» του ιατρού και με την εμπιστοσύνη που σας εμπνέουν τα αποτελέσματα του!

Ε: Οπότε τι να κάνει ένας ενδιαφερόμενος:

Dr. Αναστασάκης: Να κάνει ενδελεχή έρευνα αγοράς. Είτε βρίσκεται στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, εάν έχει αμφιβολίες για την αξιοπιστία μιας κλινικής ή ενός ιατρού ή αν ακόμα φοβάται τους πιθανούς κινδύνους, είναι σημαντικό να ελέγξει τα διαπιστευτήρια της κλινικής που έχετε επιλέξει, καθώς και του ίδιου του ιατρού. Ζητήστε να δείτε τίτλους πιστοποίησης από Διεθνείς φορείς, ακόμα και τον τίτλο σπουδών του ιατρού και γενικά ζητήστε να πάρετε πληροφορίες για οτιδήποτε σας κάνει να νοιώσετε ασφαλείς και σίγουροι για την απόφασή σας.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι οι ασθενείς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε ιατρούς και «κλινικές» Μεταμόσχευσης Μαλλιών οι οποίοι:

• Εφαρμόζουν μόνο μια τεχνική Μεταμόσχευση Μαλλιών για όλα τα περιστατικά και απορρίπτουν την άλλη. (Ένδειξη επιστημονικής άγνοιας, εμμονής ή, ακόμα χειρότερα, δόλου! Κατά κανόνα, οι κλινικές που εφαρμόζουν μόνο την τεχνική FUE, έχουν κυρίως –η και αποκλειστικά- ανειδίκευτους ιατρούς ή μη-ιατρούς που κάνουν τις μεταμοσχεύσεις!)

• Ισχυρίζονται ότι η Μεταμόσχευση Μαλλιών «δεν αφήνει ουλές» ή ότι είναι «ανώδυνη». (Η διατύπωση αυτή είναι ψευδής και αποτελεί παραπλανητική διαφήμιση).

• Ισχυρίζονται ότι είναι εξειδικευμένοι στη Μεταμόσχευση Μαλλιών. (Ζητήστε να δείτε τίτλους πιστοποίησης από κάποιον Διεθνή Επιστημονικό φορέα πιστοποίησης, θα δείτε πως δεν έχουν!).

• Ισχυρίζονται ότι είναι κορυφαίοι στη Μεταμόσχευση Μαλλιών με κριτήριο το πόσους ασθενείς έχουν χειρουργήσει. (Ο μεγάλος αριθμός περιστατικών δεν αποτελεί Επιστημονικό επίτευγμα, αλλά επίτευγμα στις πωλήσεις).

• Ισχυρίζονται πως ότι είναι κορυφαίοι στη Μεταμόσχευση Μαλλιών με κριτήριο το πόσα χρόνια ασχολούνται με τη Μεταμόσχευση Μαλλιών. (Το πόσα χρόνια μια επιχείρηση δραστηριοποιείται δεν εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα, που είναι το μοναδικό ζητούμενο στη Μεταμόσχευση Μαλλιών).

• Δεν είναι ξεκάθαρο ποιοι είναι οι χειρουργοί Μεταμόσχευσης Μαλλιών ή το βιογραφικό τους που να καταγράφει τα προσόντα και την εμπειρία τους. (Ζητήστε να γνωρίσετε τον ιατρό που θα σας χειρουργήσει πριν την επέμβαση).

• Δεν απαντούν με ξεκάθαρο τρόπο όταν ερωτώνται ποιός θα είναι ο χειρουργός σας. (Ζητήστε να γνωρίσετε τον ιατρό που θα σας χειρουργήσει πριν την επέμβαση, αλλιώς να φύγετε!).

Συνοψίζοντας, ζητήστε να γνωρίστε αυτοπροσώπως τον ιατρό που θα σας χειρουργήσει πριν την επέμβαση. Ζητήστε να δείτε πτυχίο ιατρικής, τίτλο ειδικότητας, τίτλο εξειδίκευσης, μην ντραπείτε να ζητήσετε οτιδήποτε θα σας κάνει να νιώσετε ασφάλεια και σιγουριά. Επιπλέον, μάθετε ποια βήματα της επέμβασης εκτελεί ο ιατρός και ποια εκτελούν οι βοηθοί. Για κανέναν λόγο να μην δεχθείτε ανειδίκευτο και άπειρο ιατρό επειδή η τιμή που σας πρότειναν είναι δελεαστική, απαιτήστε να χειρουργηθείτε από έμπειρο ιατρό, που έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον Ιατρική ειδικότητα.

Ζητήστε να δείτε την άδεια του χώρου. Εάν πρόκειται για μεμονωμένο ιατρείο η άδεια είναι ονομαστική στον ιατρό, εάν είναι χώρος με πολλές ειδικότητες τότε θα πρέπει να διαθέτει άδεια πολυϊατρείου ή άδεια για συστέγαση ιατρικών ειδικοτήτων. Η κλινική που τηρεί υψηλά πρότυπα και ο ιατρός που είναι απόλυτα εξειδικευμένος θα χαρούν να σας λύσουν όλες τις απορίες σας και να νοιώσετε σίγουροι με την απόφασή σας.

Ε: Άρα, το κόστος αποτελεί ή όχι κριτήριο για την επιλογή ιατρού και κλινικής;

Dr. Αναστασάκης: Ναι, αλλά όχι όπως φαντάζεται κανείς! Προτείνω να αποτελεί κριτήριο τέτοιο, ώστε όταν κάποιος διαβάζει για προσφορές και πολύ χαμηλές τιμές, αυτό να είναι κριτήριο για να μην ασχοληθεί με αυτή την «κλινική», διότι είναι έμποροι και όχι επιστήμονες.

Η μεταμόσχευση μαλλιών δεν είναι μια χειρουργική πράξη που επείγει για λόγους υγείας και γι’ αυτό ποτέ δεν πρέπει να γίνεται κάτω από την πίεση του χρόνου ή με γνώμονα μόνο το κόστος, γιατί είναι βέβαιο ότι δεν θα σας ικανοποιήσει ως προς το αποτέλεσμά της. Αν πιέζεστε οικονομικά ή χρονικά, ΜΗΝ προχωρήστε ακόμα σε μεταμόσχευση μαλλιών. Δεν επείγει!

Δεν πρέπει ποτέ να θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας για να εξοικονομήσετε χρήματα. Κάτι τέτοιο μπορεί στο μέλλον να σας ζημιώσει περισσότερο οικονομικά, διότι θα χρειαστεί να δαπανήσετε πολλά περισσότερα χρήματα για να διορθώσετε μια μεταμόσχευση μαλλιών που έχει πάει στραβά. Το κόστος σίγουρα δεν θα πρέπει να είναι το κριτήριο, βάσει του οποίου θα επιλέξετε την κλινική ή τον ιατρό που θα κάνετε τη μεταμόσχευση μαλλιών σας.

Ως ασθενής είναι σημαντικό να αισθάνεστε σιγουριά και ασφάλεια και να έχετε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον ιατρό που θα επιλέξετε. Είναι πολύ σημαντικό, να τον εμπιστευθείτε τόσο για την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, όσο και για την εμπειρία του που θα σας εξασφαλίσει ένα τέλειο αποτέλεσμα.

Και να θυμάστε πάντα ότι για να είναι ασφαλής επέμβαση η μεταμόσχευση μαλλιών, μιας και είναι μια αμιγώς χειρουργική πράξη, προϋποθέτει ο χώρος που θα εκτελεστεί να είναι κατάλληλος και ειδικά εξοπλισμένος για μια τέτοια πράξη και ο ιατρός και το προσωπικό να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση, εμπειρία και εξειδίκευση για αυτή την επέμβαση. Όταν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, εξασφαλίζεται ότι η εμφύτευση μαλλιών θα είναι ασφαλής, δεν θα έχει καμία απολύτως επιπλοκή ή παρενέργεια και εκμηδενίζονται οι πιθανότητες τεχνικού αλλά και αισθητικού λάθους.

Όλα τα βήματα της εμφύτευσης μαλλιών θα πρέπει να εκτελεστούν άψογα, όσον αφορά το σχεδιασμό, την τεχνική και την στρατηγική που θα ακολουθήσει ο ιατρός, γιατί το οποιοδήποτε λάθος κατά τη διαδικασία της εμφύτευσης μαλλιών, πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των τριχοθυλακίων που μεταμοσχεύονται. Για να έχετε ένα τέλειο και φυσικό αποτέλεσμα προϋπόθεση είναι όλα τα βήματα κατά τη διάρκεια της μεταμόσχευσης να εκτελεστούν τέλεια.

*Ευχαριστούμε πολύ τον Dr. Κωνσταντίνο Αναστασάκη MD, PhD, ABHRS, Χειρουργό Κεφαλής-Τραχήλου, Διδάκτορα Ιατρικής Σχολής, εξειδικευμένο Χειρουργό Αποκατάστασης Τριχωτού member, of the Board of Directors od the American Board of Hair Restoration Surgery, ABHRS, ISHRS member και πρόεδρο της ΕΛΑΜΑΤ (Ελληνική Ακαδημία Μεταμόσχευσης & Αποκατάστασης Τριχωτού). Για περισσότερες πληροφορίες κλείστε ένα ραντεβού με τον Dr. Κωνσταντίνο Αναστασάκη MD, PhD στο ιατρείο του, Λεωφ. Κηφισίας 312 & Παλαιολόγου 1 στο Χαλάνδρι, καθημερινά κατόπιν ραντεβού στο 210-8011000.