Το νέο Hyundai Bayon μεγάλωσε, άλλαξε και έγινε και υβριδικό
Η Hyundai παρουσίασε στην έκθεση στο Παρίσι το νέο Bayon, που έχει αλλάξει σημαντικά σε εμφάνιση και διαστάσεις, έχει αποκτήσει πιο πολλές επιλογές κινητήρων και για πρώτη φορά έκδοση N Line.
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Το μικρό SUV ακολουθεί πλέον τη σχεδιαστική κατεύθυνση των Santa Fe και νέου Tucson, με πιο γωνιώδες αμάξωμα.
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