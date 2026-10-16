Το νέο Hyundai Bayon μεγάλωσε, άλλαξε και έγινε και υβριδικό

Το μικρό SUV ακολουθεί πλέον τη σχεδιαστική κατεύθυνση των Santa Fe και νέου Tucson, με πιο γωνιώδες αμάξωμα.

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