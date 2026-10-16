Opel STX Concept: Η αντεπίθεση των station wagon

Και παρουσιάζει στο Παρίσι ένα ηλεκτρικό πρωτότυπο που φιλοδοξεί να τους δώσει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το STX Concept, από τις λέξεις Sports Tourer eXperimental, αποτελεί τη σχεδιαστική πρόταση της γερμανικής εταιρείας για τα οικογενειακά αυτοκίνητα της επόμενης δεκαετίας. Με χαμηλό αμάξωμα, έντονα μυώδεις αναλογίες και αρκετή τεχνολογία, επιχειρεί να αποδείξει ότι η πρακτικότητα δεν χρειάζεται υποχρεωτικά αυξημένη απόσταση από το έδαφος και εμφάνιση SUV.

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