Sony: Τέλος εποχής για τα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου
Η αποχώρηση είχε ήδη ξεκινήσει από την Ευρώπη στα τέλη του 2024 και πλέον επεκτείνεται σε ολόκληρο τον κόσμο
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Μια ολόκληρη εποχή για τον ήχο του αυτοκινήτου φτάνει στο τέλος της. Η Sony αποφάσισε να αποχωρήσει οριστικά από την παγκόσμια αγορά aftermarket ηχοσυστημάτων, εγκαταλείποντας έναν τομέα στον οποίο το όνομά της υπήρξε για δεκαετίες ιδιαίτερα δημοφιλές.
Σύμφωνα με την ενημέρωση προς τους συνεργάτες της, οι παραδόσεις προϊόντων θα συνεχιστούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ από την πρώτη ημέρα του 2027 σταματά η αποστολή νέων συσκευών.
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