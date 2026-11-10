Το Ford Kuga FHEV γίνεται πιο προσιτό χωρίς εκπτώσεις στους χώρους
Η Ford ενισχύει τη θέση του Kuga FHEV στην ελληνική αγορά, φέρνοντας την πλήρως υβριδική έκδοσή του στα επίπεδα κόστους της βενζινοκίνητης.
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Το οικογενειακό SUV συνδυάζει σύστημα κίνησης 180 ίππων με αυτόματο κιβώτιο, ενώ ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι η δυνατότητα διαμόρφωσης των χώρων ανάλογα με τις ανάγκες των επιβατών.
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