Το Ford Kuga FHEV γίνεται πιο προσιτό χωρίς εκπτώσεις στους χώρους

Το οικογενειακό SUV συνδυάζει σύστημα κίνησης 180 ίππων με αυτόματο κιβώτιο, ενώ ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι η δυνατότητα διαμόρφωσης των χώρων ανάλογα με τις ανάγκες των επιβατών.

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