Σοκ στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε ο «θρύλος» των μπλουζ (Pics+Vids)

Ελάχιστοι ήταν οι καλλιτέχνες της ροκ και των μπλουζ της δεκαετίας του 60' και του 70' σε Ευρώπη και ΗΠΑ, που δεν είχαν επηρεαστεί από το χαρακτηριστικό ήχο και τα τραγούδια του μεγάλου καλλιτέχνη. Ανάμεσά τους, οι Led Zeppelin, που ήταν απ΄ τους πρώτους που εμπνεύστηκαν από την ευφυΐα του, καθώς στον πρώτο τους δίσκο του 1969, διασκεύασαν μία δική του εκδοχή του "I cant quit you babe", ενώ και ο μεγάλος Τεξανός, Στίβι Ρέι Βον, ονόμασε τη μπάντα του "Double Trouble", δανειζόμενος τον τίτλο από ομώνυμο σινγκλ του Ρας.

Ο Ότις Ρας ήταν από τις βασικές επιρροές του Κάρλος Σαντάνα, του Έρικ Κλάπτον, του Μάικλ Μπλούμφιλντ, του Πήτερ Γκρην και πολλών άλλων ομότεχνών τους, ενώ χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως η βασική δύναμη στη διαμόρφωση του στυλ των μεγάλων καλλιτεχνών της ροκ που έπαιζαν ηλεκτρική κιθάρα στην εποχή του.

Ο διευθυντής του Ότις Ρας, Ρίκ Μπέιτς, επιβεβαιώνοντας το θάνατό του στις 30/9 στο Associated Press, είπε ότι προήλθε από επιπλοκές από το εγκεφαλικό επεισόδιο του 2003.

Ο Ότις Ρας κέρδισε ένα βραβείο Grammy το 1999 για το τελευταίο του άλμπουμ "Any Place I'm Going" και εισήχθη στο Hall of Fame του Blues Foundation το 1984.

To περιοδικό Rolling Stone τον κατέταξε στο νούμερο 53 στη λίστα με τους 100 μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ήταν ο βασιλιάς του λόφου στο Σικάγο από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 έως τη δεκαετία του '70 και ακόμη και τη δεκαετία του '80», δήλωσε ο Μπέιτς.



Ο Rush ήταν αριστερόχειρας και από τους πρώτους κιθαρίστες, που σε διάφορες φάσεις στη σκηνή έπαιζαν την κιθάρα του ανάποδα, ενώ στα από τα πρώτα χρόνια των εμφανίσεών του, χαρακτηριστικό ήταν το λευκό καουμπόικο καπέλο με το οποίο εμφανιζόταν ζωντανά.

Ήταν παντρεμένος με τη Μασάκι Ρας, είχε οκτώ παιδιά και πολλά εγγόνια και δισέγγονα.



Δείτε φωτογραφίες στην παρακάτω gallery του Newsbomb.gr