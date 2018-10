Τουλάχιστον 30 άτομα τραυματίστηκαν στη Νότια Καρολίνα όταν υποχώρησε το πάτωμα ενός κλαμπ, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα της πόλης.

Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το πρωί της Κυριακής (21/10/2018) σε συγκρότημα διαμερισμάτων κοντά στο Πανεπιστήμιο Κλέμσον, αναφέρει το Cnn.com.

Οι παρευρισκόμενοι χόρευαν όταν ξαφνικά υποχώρησε το πάτωμα, με αποτέλεσμα κάποιοι από αυτούς να πέσουν στον κάτω όροφο.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, κανένα άτομο δεν παγιδεύτηκε στο σημείο, ωστόσο, άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής αν μεταξύ των τραυματιών υπάρχει άτομο σε κρίσιμη κατάσταση.

Δείτε στα βίντεο που ακολουθούν τη στιγμή της κατάρρευσης:

#BREAKING: Video after the #Clemson apartment clubhouse #collapse.

This was sent to us by Jay Chavis.

Dozens have been injured and taken to the hospital. pic.twitter.com/OIEYxRoXIf