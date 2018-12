Εξερράγη η Αίτνα: Έκλεισε το αεροδρόμιο της Κατάνιας (pics+vids)

Το ηφαίστειο της Αίτνας, το υψηλότερο και ενεργότερο ηφαίστειο της Ευρώπης, εξερράγη σήμερα, με αποτέλεσμα να υψωθεί μια τεράστια στήλη τέφρας στον ουρανό και οι Αρχές να κλείσουν το αεροδρόμιο της Κατάνιας στις ανατολικές ακτές της Σικελίας.

ALERT Due to the eruption of Etna, Catania airspace was closed at 13.00UTC. An airspace sector is now reopened to allow the arrival of 4 aeroplanes per hour https://t.co/WTFXo1KeDJ pic.twitter.com/QAPpLhso70