Υποβρύχιο Titan: Λύθηκε το μυστήριο με την έκρηξη υποστηρίζει νέα έρευνα - Οι λόγοι της τραγωδίας

Υποβρύχιο «Titan»: Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, στον βυθό του Ατλαντικού τον Ιούνιο του 2023

Τι συνέβη τελικά με το υποβρύχιο «Titan»;

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο εκτιμά ότι «μικρο» -ατέλειες στο κύτος του υποβρυχίου από ανθρακονήματα, σε συνδυασμό με τα πολυάριθμα ταξίδια του στη θάλασσα, επίσπευσαν την καταστροφή του.

Σχεδόν ένα χρόνο μετά τη βύθιση του υποβρυχίου Titan , που κράτησε ολόκληρο τον κόσμο σε αγωνία, οι λόγοι της έκρηξής του παραμένουν άγνωστοι. Αλλά οι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον στο Τέξας μπορεί να έχουν λύσει το μυστήριο. Αυτό το τουριστικό υποβρύχιο, που ναυλώθηκε από την αμερικανική εταιρεία OceanGate, εξαφανίστηκε στις 18 Ιουνίου κατά την κατάδυση προς το ναυάγιο του Τιτανικού, σε βάθος σχεδόν 4.000 μέτρων.

Γιατί έγινε η έκρηξη στο υποβρύχιο «Titan»

Η έκρηξη ευνοήθηκε γρήγορα. Επιβεβαιώνεται σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στα μέσα Απριλίου στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), αναφέρει συγκεκριμένα το αμερικανικό περιοδικό Newsweek . Για τους επιστήμονες πίσω από αυτό ήταν οι «μικρο» ατέλειες στο κύτος του υποβρυχίου, κατασκευασμένο από κράμα τιτανίου και ινών άνθρακα, που ήταν κι η αιτία της καταστροφής.

Σύμφωνα με τη γαλλική Le Figaro, μετά από προσομοιώσεις σε υπολογιστή, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Χιούστον κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ατέλειες στο κύτος του υποβρυχίου «Titan», που επιδεινώθηκαν από τα προηγούμενα θαλάσσια ταξίδια, θα μπορούσαν να το έχουν καταστήσει ευάλωτο σε παραμόρφωση υπό την πίεση του νερού.

Το υποβρύχιο θα είχε φτάσει τότε σε σημείο θραύσης και ολόκληρη η δομή θα είχε καταρρεύσει, υπογραμμίζει ο Roberto Ballarini, καθηγητής πολιτικός μηχανικός και επικεφαλής της μελέτης, σε δελτίο τύπου. Αν και οι ίνες τιτανίου και άνθρακα είναι πολύ ισχυρές, είναι πολύ λεπτές και ευάλωτες στην παραμόρφωση. Επομένως, οποιαδήποτε ατέλεια αποδυναμώνει πολύ τη γενική δομή.

«Η ακεραιότητα του Τιτάνα θα μπορούσε να είχε διακυβευτεί από τη ζημιά που προκλήθηκε στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για το κύτος του, τα οποία συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια των πολυάριθμων ταξιδιών που έκανε πριν από την έκρηξή του », εξηγεί ο επιστήμονας, επισημαίνοντας «τις αναπόφευκτες ατέλειες» που συνδέονται με την κατασκευή του.

Πριν από την επιβίβαση, ο ωκεανολόγος Paul-Henri Nargeolet είχε εκμυστηρευτεί στα κοντινά του άτομα ότι «δεν είχε εμπιστοσύνη σε αυτό το νέο υποβρύχιο από σύνθετο υλικό». Ωστόσο, ήθελε να είναι εκεί, «για την ομορφιά της αποστολής».

Στις 18 Ιουνίου 2023, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο υποβρύχιο «Titan», λίγες μόνο ώρες αφότου βγήκαν από την επιφάνεια: το αφεντικό του OceanGate, Stockton Rush, ο Γάλλος Paul-Henri Nargeolet, 77 ετών, ο Βρετανός επιχειρηματίας Hamish Harding, 58 ετών, ο 48χρονος Πακιστανός Shahzada Dawood και ο γιος του Suleman, 19. Αρκετά κομμάτια συντριμμιών βρέθηκαν στον βυθό της θάλασσας, περίπου 500 μέτρα από το ναυάγιο του Τιτανικού, στον Βόρειο Ατλαντικό.

