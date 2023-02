Ο Βασίλης Μηλιώνης, τα εκατομμύρια από το Λίβανο και οι επενδύσεις μέσω offshore

Οι πρόσφατες αποκαλύψεις του Newsbomb.gr για το αδιερεύνητο «μαύρο» χρήμα που έχει εισρεύσει ήδη από τα μέσα του 2018 από ξένες εταιρείες συμφερόντων του γνωστού από το σκάνδαλο της Energa – Hellas Power Βασίλη Μηλιώνη σε ελληνικές επιχειρήσεις, όπως η Tikun Olam Ελλάδος ΑΕ (η εταιρεία που δραστηριοποιείται στην επεξεργασία, μεταποίηση και παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης), προκάλεσαν αίσθηση και αναπαρήχθησαν από πολλά ΜΜΕ.

Σήμερα το Newsbomb.gr αποκαλύπτει και νέα στοιχεία που προέρχονται από αναφορές ύποπτης δραστηριότητας (Suspicious Activity Reports - SAR) που κοινοποίησαν συστημικές τράπεζες στην Τράπεζα της Ελλάδος και την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος και οι οποίες περιγράφουν το πώς οι αλλοδαπές οντότητες που είχαν ως πραγματικούς δικαιούχους τον Βασίλη Μηλιώνη και μέλη της οικογένειάς του έφερναν στην Ελλάδα τεράστια ποσά από χώρες του εξωτερικού, κυρίως μέσω της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών (Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας).

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος και η Τράπεζα της Ελλάδος έχουν επιβεβαιώσει τα ποσά και τις οντότητες που εμπλέκονται, ωστόσο η σχετική έρευνα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Μάλιστα, μετά τις αποκαλύψεις του Newsbomb.gr στις 19 Ιανουαρίου και 23 Ιανουαρίου υπήρξε εκ νέου κινητοποίηση για την υπόθεση.

Οι αναφορές των τραπεζών

Οι αναφορές ύποπτης δραστηριότητας των τραπεζών για τον Βασίλη Μηλιώνη εστάλησαν στις Αρχές σε μια εποχή που ο ίδιος δεν είχε ακόμη αθωωθεί από το Εφετείο Κακουργημάτων. Οι λόγοι που οι τράπεζες επεσήμαναν τις συναλλαγές αυτές ως ύποπτες σχετίζονται κυρίως με τη μη δήλωση των πηγών προέλευσης των χρημάτων.

Είχε προηγηθεί το σκάνδαλο της Energa – Hellas Power και η αποστολή μεγάλων χρηματικών ποσών από τα υπεξαιρεμένα, σε Ελβετία, Κύπρο και λοιπές χώρες του εξωτερικού, από τους Μηλιώνη, Φλώρο και τους συνεργάτες τους. Σύμφωνα με τα Suspicious Activity Reports εκείνης της εποχής, ο Βασίλης Μηλιώνης είχε μεταφέρει από λογαριασμό της εταιρείας Hellas Power στην Marfin Egnatia Bank σε δικό του λογαριασμό στην ίδια τράπεζα ποσό 2,1 εκατ. ευρώ στις 3/11/2011, εκ των οποίων 1,5 εκατ. ευρώ το έστειλε στις 4/11/2011 σε δικό του λογαριασμό στην Eurobank EFG στο Μονακό.

Παράλληλα, σύμφωνα με πλείστες τραπεζικές αναφορές που αφορούσαν στο σκάνδαλο της Energa – Hellas Power από λογαριασμούς της Hellas Power και λογαριασμούς της Energa το 2011 εμβάστηκαν 37,3 εκατ. ευρώ και 44,53 εκατ. ευρώ αντίστοιχα στην ελβετική τράπεζα Clariden Leu AG στη Ζυρίχη.

Η εν λόγω επιχειρηματική προϊστορία οδήγησε το 2018 και το 2019 τις συστημικές τράπεζες να καταρτίσουν αναλυτικές αναφορές για τα χρήματα που από λογαριασμούς του Μηλιώνη σε φορολογικούς παραδείσους κατέληγαν στην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών και αλλού.

Η MYCAPITALPARTNERS

Σύμφωνα με τις τράπεζες, κεντρικό ρόλο στον επαναπατρισμό κεφαλαίων από τον Μηλιώνη έχει παίξει τα τελευταία χρόνια η κυπριακή εταιρεία MYCAPITALPARTNERS INVESTMENTS CORP. (CYPRUS) LIMITED με έδρα τη Λεμεσό που πλέον ονομάζεται TRUETONE LIMITED. Η εν λόγω εταιρεία σχετίζεται με την ομώνυμη εταιρεία που εδρεύει στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους MYCAPITALPARTNERS INVESTMENTS CORP.LIMITED στην οποία ο Μηλιώνης ήταν βασικός εταίρος (σ.σ. εμφανίζεται πλέον ως ανενεργή).

Μεταξύ 2017 και 2018 η κυπριακή MYCAPITALPARTNERS INVESTMENTS CORP πέρασε μέσω της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών μεγάλα ποσά που κατέληξαν σε λογαριασμούς που είχαν ανοίξει στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα κυπριακές και ελληνικές οντότητες συνδεδεμένες με την οικογένεια Μηλιώνη.

Μόνον σε ένα διάστημα δέκα μηνών πέρασαν αρκετά εκατομμύρια ευρώ που προήλθαν από εμβάσματα που πιστώθηκαν από λογαριασμό που διατηρεί η MYCAPITALPARTNERS στη First National Bank του Λιβάνου .

Σύμφωνα με τις τραπεζικές αναφορές, εξ αυτών των χρημάτων 375.000 ευρώ κατέληξαν στον τραπεζικό λογαριασμό της κυπριακής Darklemon Enterprises Ltd, συμφερόντων της οικογένειας Μηλιώνη στη Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών. Η Darklemon Enterprises Ltd συστάθηκε στην Κύπρο στις 19 Δεκεμβρίου του 2017, δηλαδή ένα τρίμηνο πριν συσταθεί στην Ελλάδα η εταιρεία παραγωγής φαρμακευτικής κάνναβης Tikun Olam Ελλάδος ΑΕ (23/3/2018). Η Darklemon Enterprises Ltd είναι σήμερα ένας εκ των βασικών μετόχων της Tikun Olam Ελλάδος ΑΕ, διαθέτοντάς ποσοστό 30,52%.

Αγορές ακινήτων

Από τα ίδια χρήματα πιστώθηκαν 909.00 ευρώ σε λογαριασμό της βουλγαρικής BGL INVEST LTD στη Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά βίλας στο Πόρτο Χέλι. Η BGL INVEST LTD είχε τότε διαχειριστή συνδεόμενο πρόσωπο με την οικογένεια Μηλιώνη. Ο εν λόγω υπέγραψε στο όνομα της BGL πενταετή δανειακή σύμβαση με τη Συνεταιριστική ύψους 1,2 εκατ. ευρώ.

Ποσό 540.000 ευρώ από τα χρήματα που ήρθαν από τον λογαριασμό της οικογένειας Μηλιώνη στην τράπεζα του Λιβάνου κατέληξαν στην ελληνική Holic Services ΑΕ, ενώ στην κυπριακή Lumea Enterprices Ltd πιστώθηκαν 210.000 ευρώ. Οι δύο αυτές εταιρείες σχετίζονται με τον Λέων Γιόχαη, ιδιοκτήτη και ιδρυτή της πλατφόρμας trading www.zulutrade.com.

Αλλά η οικογένεια Μηλιώνη χρησιμοποίησε τα επαναπατρισμένα χρήματα και με άλλους τρόπους. Μέσω της βουλγαρικής εταιρείας Investsus που ανήκει στην κυπριακή MYCAPITALPARTNERS προέβη στην αγορά αγροτεμαχίου στην Κεφαλονιά από την «H KΡΑΝΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τα χρήματα να πιστώνονται στην Eurobank.

Τα reports των τραπεζών κατάδειξαν ακόμη πως από τα χρήματα που εισέρευσαν στη Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών πραγματοποιήθηκαν εμβάσματα προς τη Γλυκερία (Ρία) Στεργιοπούλου τη μητέρα του Βασίλη Μηλιώνη και προς συνδεδεμένες προς αυτή επιχειρήσεις (Smart Travel, Teletrans,κ.α.).

Ειδικό ενδιαφέρον έχει η βουλγαρική FDGK LTD στην οποία επίσης κατέληξαν μεγάλα ποσά από τους λογαριασμούς της οικογένειας Μηλιώνη. Αυτά χρησιμοποιήθηκαν για να αγοραστεί αγροτεμάχιο στην Μύκονο από κοινού με την εταιρεία Seculink Ltd. Κατά τις αναφορές των τραπεζών ο ιδιοκτήτης της Seculink Ltd είναι Έλληνας υπήκοος που έχει απασχολήσει τις Αρχές για διάφορες υποθέσεις.

Πρέπει να σημειωθεί πως όλες οι προαναφερόμενες συναλλαγές που σχετίζονται με τα εμβάσματα από και προς τους λογαριασμούς της οικογένειας Μηλιώνη στην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών εξακολουθούν να τελούν υπό τη διερεύνηση των Αρχών.